Врачи указали на продукты, способные вызывать рак

22.06.17 14:39Сколько просмотров этой статьи215Сколько комментариев этой статьи0

Употребление некоторых продуктов питания коррелирует с высоким риском появления злокачественных опухолей – об этом свидетельствует обширный ряд проведенный исследований.

Издание The truth about cancer опубликовало мнение ученых по данному поводу.

Специалисты рассказали, что одним из опасных продуктов с точки зрения появления рака может быть попкорн – есть данные подтверждающие его негативную роль, увеличивающую склонности к раку легких. По словам медработников, в масло для попкорна добавляют синтетические ароматизаторы, которые при нагревании выделяют пары, содержащие опасный токсин диацетил.

Также неожиданными провокаторами рака могут стать консервы. Ученые отметили, что подавляющее большинство консервированных продуктов содержит бисфенол-А. «Воздействие бисфенола-А на здоровье человека мало изучено, однако есть вероятность того, что он изменяет структуру клеток, провоцируя развитие злокачественных новообразований», - сообщили эксперты.

Продукты, содержащие рафинированный сахар (в особенности, насыщенные им), тоже способны приводить к появлению онкозаболеваний, полагают врачи. Они объясняют: росту раковых клеток способствует инсулин, уровень которого в организме повышается после употребления сладкого.

Помимо этого, активировать физиологические механизмы, приводящие к появлению опухолей, могут соленые, маринованные и копченые продукты. В них содержатся нитраты, имеющие свойство накапливаться в организме и вызывать повреждения на клеточном уровне, констатировали медработники. Копчености в этом плане опаснее вдвойне, отметили они.

Также в перечень продуктов питания, чье употребление может провоцировать рак, ученые внесли газированные напитки, изделия из белой муки, продукты, содержащие гидрогенизированные жиры, и мясо, приготовленное на гриле или открытом огне.

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