Как правильно выбрать мороженое (видео)

Мороженое – излюбленное народное лакомство. Пломбир на палочке, эскимо, фруктовый лёд, различные торты – всё это очень популярные сладости, которые обожают не только дети, но и многие взрослые.

Не стоит отчаиваться и обрекать себя на химический десерт! Хорошее качество мороженого существует и сегодня. Нужно только суметь его выбрать. Итак, как правильно выбрать мороженое? Для этого нам нужно.

Качественное мороженое - как выбрать

1. Поискать информацию о ГОСТе на упаковке.

В частности, для мороженого используют три ДСТУ:

ДСТУ 4733:2007 и ДСТУ 4735:2007 — для мороженого на молочной основе, и ДСТУ 4734:2007 — для плодово-ягодного мороженого.

Впрочем, запоминать все эти цифры не нужно — чтобы понимать, что в составе мороженого, достаточно ориентироваться на первые четыре: 4733, 4735 или 4734.

Вот что они означают:

ДСТУ 4733:2007

Молочное, сливочное мороженое и пломбир объединяет ДСТУ 4733:2007. Все три названных категории представляют собой мороженое на основе молока, то есть в их составе нет каких-либо растительных жиров в составе (пальмового, кокосового масла, маргаринов, кулинарных жиров и т.д.).

Это мороженое более полезное, т.к. сделано на основе молока без заменителей, а, значит, несет в себе все его полезные компоненты — полноценный белок, легкоусвояемый жир, витамины и минералы.

ДСТУ 4735:2007

«Второй стандарт ДСТУ 4735:2007 распространяется на мороженое с комбинированным составом сырья, — рассказывает эксперт. — Именно так должно называться мороженое, в состав которого добавлен растительный жир или любой другой заменитель молочного жира. Такого мороженого в магазинах много, обычно на лицевой стороне этикетки оно называется просто «мороженое», а если перевернуть, то будет указано «с комбинированным составом сырья».

Такой продукт, безусловно, имеет право на существование. Главное, чтобы производитель честно указывал состав своего продукта.

По словам врача-диетолога Ларисы БОЙЧЕНКО, мороженое с растительными и другими заменителями молочных жиров, опасно для здоровья. В частности, употребление такого мороженого очень плохо влияет на печень.

ДСТУ 4734:2007

Отдельный стандарт ДСТУ 4734:2007 объединяет плодово-ягодное мороженое, замороженный сок и ароматическое мороженое.

Часто производители мороженого попросту указывают, что продукт изготавливается в соответствии с ТУ – техническими условиями. В принципе, ТУ это тоже своего рода свод правил.

Но всё дело в том, что у каждого производителя – свои ТУ, и в них могут быть оговорены возможности добавления в химический состав мороженого самых разнообразных компонентов. И растительных масел – в первую очередь.

Резюме: выбираем мороженое только с ГОСТом.

2. Посмотреть на добавки.

Это - очень важные компоненты всего лакомства. Одни из них полезны и по-настоящему вкусны, другие напротив – ничего, кроме нарушений обмена веществ организму не подарят. Всегда стоит выбирать мороженое, содержащее цукаты, орехи или мармелад. Эти пищевые добавки натуральны, несут свою частичку пользы и не оставляют после себя неприятного послевкусия.

Как выбрать мороженое с натуральными добавками? Избегайте «земляничных вкусов» или «фруктовых раев». Вряд ли кто-то из производителей будет настолько щедр, что сможет добавить в мороженое настоящий фруктовый или ягодный сок. Да и информация на упаковке обычно прямо скажет, что в состав мороженого входят ароматизаторы, идентичные натуральным. А выбирать «замороженные соки» и вовсе означает полакомиться большой копилкой концентратов.

Итог: выбираем десерт с натуральными добавками.

3. Подумать о фигуре.

Но даже из многих натуральных добавок можно выбрать те, которые меньше всего отразятся на стройности и утончённости гурмана. Как выбрать мороженое правильно, чтобы не нанести ущерба стройности фигуры? Например, шоколадная оболочка или обильная карамельная глазурь – начинки чрезвычайно калорийные.

В сумме они способны повысить общую калорийность мороженого чуть ли не вдвое. В то же время кусочки фруктов или орехи калорий вообще почти не содержат. Стоит присмотреться и к самой молочной основе, от которой зависит жирность мороженого. Например, производители выделяют следующие виды мороженого по степени жирности:

нежирное молочное, содержащее не более 2% жира;

классическое молочное с 4%;

жирное молочное, доля жира в котором доходит до 6%;

сливочное, содержащее до 10% жира;

классический пломбир, в котором количество жиров может доходить до 15%;

жирный пломбир с 20%-ной жирностью.

Кстати, калорийность пломбира жирностью 20 % с шоколадной глазурью может доходить до 400 ккал, что равноценно добротному обеду. Поэтому выбирать жирный пломбир регулярно не стоит, если вы заботитесь о своей фигуре.

4. Просто подержать пломбир или эскимо в руках.

Даже будучи в упаковке, оно нам о многом скажет. Как выбрать мороженое по внешнему виду? Имейте в виду, что пломбир, изготовленный из натурального коровьего молока, будет таять значительно медленнее, чем растительно-маслянный. Аналогичная ситуация с шоколадной глазурью на эскимо: в руках она таять не должна.

5. Оценить производителя.

Как правило, названия самых знаменитых марок на слуху. Эти фабрики стараются не допускать снижения качества своей продукции и работают по ГОСТам. И, кстати, при высоком качестве выбирать их продукцию оказывается немного дешевле, чем такой же у мелких и не раскрученных производителей.

Важное значение играет и место продажи. В лучшем случае это прилавок супермаркета. Возможно в летнее время выбирать качественное мороженое на лотках.

Выбирайте такие точки продажи, чтобы на холодильниках обязательно было указано название производителя. Иначе есть риск наткнуться на «самопал». И конечно, необходимо адекватно подумать о цене. Всё-таки, мороженое – это продукт молочный, и стоить копейки оно не может. Поэтому выбирать самые дешёвые образцы точно не стоит.

В итоге после долгих раздумий, как выбрать мороженое, почти наверняка в руках у вас останется всего несколько небольших порций в стаканчике, одно-два эскимо и несколько упаковок весового пломбира.

И это всё – из огромного ассортимента в холодильнике. Что выбрать из выбранного – уже решать вам, но это теперь наверняка будет вкусный и по-настоящему полезный продукт.