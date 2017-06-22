Японский метод быстрого похудения в области живота

Коррекция низа живота всего за пять минут в день, благодаря японской технологии похудения.

Метод Фукуцудзи разработали японские специалисты. Он позволяет сделать тоньше талию и выровнять осанку, вернув скелет в его естественное положение.

Ничего сложного и сверхъестественного в этой методике нет. Выполняйте всего 6 пунктов каждый день и в итоге получите ошеломляющий результат.

1. Скатываем из полотенца тугой валик длиной не менее 40 сантиметров и толщиной 7-10 сантиметров. Перевязываем валик крепкой ниткой, чтобы не размотался.

2. Садимся на достаточно твердую горизонтальную поверхность (мягкая кровать не подойдет, лучше лежать на кушетке, массажном столе или просто на туристическом коврике на полу), кладем свернутый валик.

3. Аккуратно опускаемся на спину, придерживая валик руками так, чтобы он оказался поперек тела под поясницей — ровно под пупком. Это важно.

4. Ноги кладем на ширину плеч и «косолапо» сводим стопы вместе — так, чтобы большие пальцы касались друг друга, а пятки были на расстоянии 20-25 сантиметров.

5. Заводим вытянутые прямые руки за голову, поворачиваем их ладонями вниз и соединяем между собой мизинцами.

6. Лежим в таком положении 5 минут.

Если вам слишком сложно сразу выдержать 5 минут, начинайте с минуты-двух, каждый день увеличивая время «отдыха на валике». Результаты станут заметны окружающим примерно через месяц.