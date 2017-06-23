Во сколько Украине обойдется переход на электронные медкарты

23.06.17 09:06Сколько просмотров этой статьи224Сколько комментариев этой статьи0

Министерство здравоохранения официально запустило регистрацию украинских больниц в электронной системе здравоохранения eHealth.

В eHealth уже зарегистрировались 26 медучреждений в 15 населенных пунктах Украины. Об этом рассказал руководитель проектного офиса системы Юрий Бугай на ее презентации 22 июня.

Следующим этапом после регистрации больниц будет регистрация врачей, с осени – пациентов.

По словам Юрия Бугая, деньги на eHealth выделили международные организации. "Общая стоимость разработки проекта составляет 400 тысяч долларов. Деньги предоставили международными организациями. Первые, кто нас поддержал – это посольство Канады, проект USAID и другие", – прокомментировал Бугай.

Сервис даст пациентам возможность выбирать врача и записываться на удобное время. Для этого украинцу в больнице нужно будет подписать с семейным врачом или терапевтом договор. После доктор внесет в систему информацию о пациенте: паспортные данные, идентификационный номер, телефон и электронную почту для подтверждения регистрации. И. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун уверена, что в большинстве украинских больниц есть компьютеры и интернет и проблем с регистрацией не возникнет.

"Во многих больницах уже есть интернет, есть компьютеры. Те больницы, которые не имеют доступ – это вопрос использования денег, самих больниц. В 2018 году мы предвидим в бюджете дополнительные деньги на инвестиционные проекты. Все регионы и больницы смогут податься, чтобы закупить нужную технику. Мы часто ездим по больницам, и видим, что во многих есть компьютеры. Я была даже в амбулаториях в селах, где они создали свой электронный реестр и переносят бумажные медкарты в систему. Для регистрации нужен только компьютер или даже смартфон. Здесь не нужно больших технологий. Это и было нашей задачей, чтобы больницы не покупали дорогостоящие компьютеры и программы", – отметила Супрун.

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