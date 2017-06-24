17.06.17 18:002590
Будьте осторожны! Эти слова вызывают болезни
|24.06.17 16:05
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Эта статья о том, как органическая речь разрушает жизни людей.
Эта статья о том, как органическая речь разрушает жизни людей.
Многие из нас слышали о великой силе слова. Именно благодаря словам мы создаем нашу реальность и будущее.
Так один из немецких психотерапевтов Носсрат Пезешкиан обнаружил (а потом научился обезвреживать) слова, которые программируют болезни тела.
Спустя какое-то время он убедительно доказал, что такие разрушительные слова присутствуют в лексиконе всех людей. Эти слова доктор Пезешкиан объединил в название органическая речь.
Органическая речь – это слова и выражения, напрямую влияющие на физиологические органы человека. Вам отлично известны эти слова и выражения. Это по-настоящему опасная и разрушительная энергия, которая способна подорвать даже самое крепкое здоровье, будь оно хоть трижды богатырским.
Обратите внимание на то, насколько виртуозно замаскированы слова-разрушители. Сразу не верится, что такие безобидные на вид слова могут так сильно вредить.
Вот смотрите:
лопнуло мое терпение,
я уже голову сломал,
что-то меня гложет,
сидит у меня в почках (что-то, кто-то),
мне перекрыли кислород,
не перевариваю (что-то или кого-то),
все соки из меня выжали,
много крови мне попортили,
чихать я хотел,
надоело до тошноты,
просто ножом по сердцу,
меня уже колотит (трясет),
сыт по горло,
загнали меня до смерти,
давят на меня.
Ну, и так далее.
Правда же, отличная маскировка? Нам кажется, что мы употребляем емкие метафоры, а на самом деле отдаем своему телу такие четкие команды, что тело их даже и не смеет не выполнить, вот и выполняет.
Органическая речь создает болезнь или сообщает о ней?
Свои выводы по влиянию органической речи на здоровье человека доктор Пезешкиан опубликовал не так давно, но эти выводы уже успели многократно проверить. Особенно тщательно изучали такой вопрос: органическая речь создает болезнь или сообщает о ней? Оказалось, что именно создает.
Другими словами, было предположение, что слова-разрушители появляются в речи человека после возникновения болезни – мол, так бессознательное, которое управляет всеми физиологическими процессами, сигнализирует о сбоях. Однако, нет, это подтверждение не подтвердилось.
И теперь можно убежденно говорить, что картина такая: сначала человек включает слова-разрушители в свою активную речь (закладывает программу конкретной болезни), и только потом возникает болезнь. И не какая-нибудь болезнь, а точно та, которая была заявлена.
И вот еще что примечательно: создав болезнь, слова-разрушители еще более укореняются в активной речи, и совсем не для того, чтобы о болезни сообщать (сигнализировать). Задача слов-разрушителей совсем другая – поддержать болезнь, дать ей возможность «жить и процветать». Это понятно: органическая речь – это самостоятельная психическая программа, и у нее вполне обоснованная миссия: поддерживать то, что создано.
Ниже приведены обобщенные данные подробных исследований речи многих тысяч пациентов. Конечно, набор слов в разрезе по болезням значительно богаче, чем в приведенной таблице, но если вы зададитесь целью установить в собственной речи слова, которые разрушают ваше здоровье, то приведенные иллюстрации помогут вам в этой продуктивной (и по-настоящему целительской) работе.
И будьте уверены: как только вы обнаружите в своем обиходе слова-разрушители, ваша речь от них быстро очистится.
И механизм тут простой и понятный: обнаружен – значит разоблачен. Разоблачен – значит обезоружен. Надо ли говорить, что когда уходят слова-разрушители, то уходят и болезни?
Эти слова и выражения создают и поддерживают болезнь:
Надело до тошноты, сыт по горло, с души воротит — нервная анорексия.
Взвалить груз забот. Нести свой крест. Проблемы, которые сидят на шее —остеохондроз.
Что-то гложет, отравлять жизнь, сам себе не принадлежу, надоело все до смерти — рак
Заниматься самоедством, язвительно, что-то (или кого-то) не переваривать — язва
Что-то сидит в почках, моча в голову ударила, нет сил, смертельно устал —урологические заболевания
Найти отдушину, дать волю своему гневу, перекрыть кислород, чихать на кого-то —бронхиальная астма и гипервентиляционный синдром
Высасывать кровь, выжимать соки, это вошло в мою плоть и кровь — заболевания крови
Принимать близко к сердцу, сердце разрывается, удар в самое сердце — инфаркт миокарда
Он и не чешется, не хотел бы оказаться в его шкуре, легкоранимый, тонкокожий —заболевания кожи и аллергия
Ломать голову, рисковать головой, еще головой побейся, сплошная головная боль — мигрень, метеозавизимость
Хромать на обе ноги, неустойчивый, шаткий, непроходимый — хронические судороги, подагра
Выпускать пар, лопнуло терпение, поддавать жару, подстегивать — гипертония
Едкий, мне горько, желчный, чтобы жизнь медом не казалась, никакой радости —заболевания печени и желчного пузыря, а также ожирение.
Глаза бы не видели, страшно смотреть, смотря зачем, свет не мил, непроглядный — заболевания глаз
Не хочу этого слышать, не говори, замолчи, заткнись, шумно, грохочет — снижение слуха, глухота
Колотит, трясет, бесит, претит, не морочьте (мрак), лопнуло мое терпение —депрессия
Примечание. Нет никакой разницы в том, к кому (или чему) применяются эти и подобные слова и выражения.
Сам факт их присутствия в активной речи закладывает (а потом поддерживает) программу болезни.
Предлагаем вам понаблюдать за речью. Нет, не за своей – это без специальной подготовки может оказаться невозможным. Попрактикуйтесь – понаблюдайте за тем, какие слова-разрушители присутствуют в речи ваших близких. Только избегайте «проповеди» на эту тему.
Будьте, пожалуйста, деликатны: людей, и особенно близких, ранят поучения и наставления. Просто поделитесь информацией.
Например, дайте почитать эту или другие статьи по этой теме, предоставьте вашим близким возможность сделать самостоятельные выводы. И принять самостоятельные решения.
И помните: индивидуальная речь – это то, во что категорически нельзя грубо вмешиваться!