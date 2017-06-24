Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна

24.06.17 16:55Сколько просмотров этой статьи210Сколько комментариев этой статьи0

Фолиевая кислота (витамин В9) принадлежит к водорастворимым витаминам. Ученые и врачи давно признали, что это вещество является основой основ человеческого организма. Частично витамин В9 синтезируется в кишечнике, но основная его часть поступает в организм извне.

Фолиевая кислота участвует в синтезе клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов), аминокислот и РНК, регулирует развитие новых клеток, течение химических процессов и активность ферментов.

Витамином В9 богаты дрожжи (сухие и свежие), говяжья и куриная печень, арахис, шпинат, сельдерей, петрушка, душица, мята, листья малины… Но в процессе термической обработки значительная часть этого вещества теряется, поэтому необходимо своевременно пополнять его запасы в организме.

Таблетки фолиевой кислоты стоят в аптеке копейки, но польза от их приема неоценима! Ведь недостаток витамина В9 сказывается на функциональности всех систем организма. В первую очередь этот витамин регулирует рост полезных клеток, поэтому при его нехватке неконтролируемо начинают развиваться раковые клетки.

Умственная отсталость у детей, нарушения в работе ЦНС и процессах кроветворения — это лишь начало списка осложнений, вызванных дефицитом фолиевой кислоты. Беспричинное беспокойство, проблемы с памятью, анемия, стоматит, ранняя седина, параноидальные состояния, ранний климакс, сильные мигрени, инфаркты, инсульты… Только представь!

Суточная норма витамина В9 индивидуальна и зависит от образа жизни человека, ведь фолиевая кислота быстрее расходуется у людей, занимающихся спортом, а также любителей позагорать на пляже.

Курильщики, люди, злоупотребляющие алкоголем, и женщины, принимающие противозачаточные таблетки, также автоматически попадают в эту категорию. Оптимальная доза для взрослого — 200–500 мкг в сутки при условии регулярного приема.

Минимальная доза гарантирует нормальное функционирование организма. Но в случае увеличения умственной и физической нагрузки, стрессе или простудном заболевании дозировку следует увеличить.

Период беременности и лактации также требует существенного увеличения дозы витамина, но без консультации врача лучше этого не делать. Вообще для беременных женщин В9 — витамин № 1! Без него нормальное развитие плода просто невозможно.

Гипервитаминоз в случае с фолиевой кислотой — крайняя редкость, так как получить такое количество из еды невозможно, а аптечный препарат, чтобы добиться избытка, следует пить месяцами и горстями… Последствия проявляются в виде перевозбудимости, нарушений сна и диареи.

Важно! Витамин В9 полноценно усваивается лишь в тандеме с витамином В12 или в комплексе с другими витаминами группы В.

Таблетки принимайте сразу же после еды, запивая водой. Кстати, уже через неделю приема в зеркале заметите перемены: волосы приобретут эластичность и блеск, а цвету лица и упругой коже позавидуют 20-летние.

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