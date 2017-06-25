Всего одна фраза, которая моментально остановит детскую истерику

Ох уж эти детки! Еще секунду назад малыш играл и смеялся и вот он уже готов разрыдаться и закатить такой спектакль, что наверняка разбудит всех соседей, причем не только ваших.

Не важно, что именно произошло. Может быть, сломалась любимая игрушка или мама запретила съесть десятую конфету подряд.

Что бы там ни было, не тратьте время на длинные родительские тирады, которые ребенок все равно не услышит.

Вместо этого спокойно и доброжелательно задайте ему правильный вопрос:

«Эта большая, средняя или маленькая проблема?».

Допустим, ребенок расстроился из-за того, что его друг не захотел делиться с ним игрушкой. Не стоит дожидаться, пока детские вопли выйдут из-под контроля.

Сразу задайте малышу вопрос:

«Эта большая, средняя или маленькая проблема?».

А после его ответа предложите вместе подумать, как исправить эту неприятность, какого бы масштаба она ни была. Может, стоит взять другую игрушку? Или предложить другу поиграть вместе? Вариантов так много!

Детские психологи объясняют, что есть три основных причины, почему такой, казалось бы, обычный вопрос действует на детей успокаивающе:

Ребенок видит, что мы принимаем и уважаем его чувства.

Вопрос позволяет ребенку остановиться, задуматься и правильно оценить любую ситуацию.

Задавая этот вопрос, родители как бы предлагают детям самим разобраться, как решить проблему, которая так их расстраивает.

Таким образом, задав этот вопрос и спокойно поговорив с малышом несколько минут, вы сэкономите гораздо больше времени и к тому же завоюете его доверие.