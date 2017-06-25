Медики рассказали, как быстро унять тахикардию

Сбой в сердечном ритме способен довести человека до крайне неприятных состояний, но лечащие врачи утверждают: есть простые способы справиться с этим. По их словам, остановить тахикардию можно всего за одну минуту, сообщает health info.

«Два простых упражнения способны помочь остановить тахикардию», - поделились медработники. С этой целью, например, они порекомендовали освоить так называемый маневр Вальсальвы. Данное упражнение влияет на блуждающий нерв, который контролирует частоту сердечных сокращений, подсказали специалисты.

Чтобы выполнить маневр Вальсальвы, нужно сделать глубокий вдох, напрячь мышцы живота, зажать нос большим и указательным пальцем, закрыть рот и глаза. После этого, не освобождая носа и рта, следует попытаться сделать выдох, продолжая напрягать пресс.

Другое упражнение, способное помочь при тахикардии, состоит в том, что человек задерживает дыхание и погружает лицо в емкость с холодной водой на несколько секунд. При резкой смене температуры тела сердцебиение человека замедляется, и такой прием помогает, если миокард вдруг начинает биться учащенно, пояснили эксперты.

В то же время исследователи сообщили: данные упражнения нельзя использовать тогда, когда тахикардия сопровождается сильной болью в груди или острым чувством нехватки воздуха.

Тахикардия является одним из наиболее распространенных нарушений сердечного ритма – при данном отклонении увеличивается частота сердечных сокращений, миокард начинается биться в режиме боле 90 ударов в минуту.