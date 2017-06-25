Медики рассказали, как быстро унять тахикардию

25.06.17 19:44Сколько просмотров этой статьи254Сколько комментариев этой статьи0

Сбой в сердечном ритме способен довести человека до крайне неприятных состояний, но лечащие врачи утверждают: есть простые способы справиться с этим. По их словам, остановить тахикардию можно всего за одну минуту, сообщает health info.

«Два простых упражнения способны помочь остановить тахикардию», - поделились медработники. С этой целью, например, они порекомендовали освоить так называемый маневр Вальсальвы. Данное упражнение влияет на блуждающий нерв, который контролирует частоту сердечных сокращений, подсказали специалисты.

Чтобы выполнить маневр Вальсальвы, нужно сделать глубокий вдох, напрячь мышцы живота, зажать нос большим и указательным пальцем, закрыть рот и глаза. После этого, не освобождая носа и рта, следует попытаться сделать выдох, продолжая напрягать пресс.

Другое упражнение, способное помочь при тахикардии, состоит в том, что человек задерживает дыхание и погружает лицо в емкость с холодной водой на несколько секунд. При резкой смене температуры тела сердцебиение человека замедляется, и такой прием помогает, если миокард вдруг начинает биться учащенно, пояснили эксперты.

В то же время исследователи сообщили: данные упражнения нельзя использовать тогда, когда тахикардия сопровождается сильной болью в груди или острым чувством нехватки воздуха.

Тахикардия является одним из наиболее распространенных нарушений сердечного ритма – при данном отклонении увеличивается частота сердечных сокращений, миокард начинается биться в режиме боле 90 ударов в минуту.

Похожие новости

16.06.17 13:56Владислав Чайка: «Хочется подарить немного радости тем, кто стоит на страже нашего здоровья»

04.06.17 13:35Меркель о теракте в Лондоне: Нас объединяет грусть и решимость

04.06.17 09:32Трамп задумался о введении запрета на въезд в США

03.06.17 12:54Продлен арест обвиняемым по делу 2 мая в Одессе

24.04.17 12:52В медицину Николаевской области хотят вложить 26 миллионов гривен

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама