Недосып грозит смертельным заболеванием

25.06.17 21:17Сколько просмотров этой статьи242Сколько комментариев этой статьи0

Склонность к развитию онкологии может быть связана с качеством ночного отдыха – к такому выводу пришли ученые из Университета Чикаго, США.

Они установили, что регулярный недосып становится пусковым механизмом для роста раковых клеток, сообщает health info.

Проведя серию экспериментов с лабораторными мышами, исследователи заявили: «Бессонница влияет на скорость возникновения и развития опухолевых клеток».

В ходе испытаний грызуны были поделены на две группы, в одной из которых сон животных постоянно нарушался, что сокращало отведенное на него время. Все животные были носителями онкоклеток. По истечении месяца было определено, что у мышей с недосыпом опухоль росла вдвое быстрее, чем у тех грызунов, которые спали сколько положено.

Ученые предостерегают: недосып снижает способность иммунной системы поддерживать в организме механизмы сопротивляемости болезням. Из-за недостатка сна клетки организма теряют способность к регенерации - это вдвое снижает эффективность противостояния онкологии, отметили специалисты.

Ранее ученые заявляли о том, что перед сном опасно пользоваться электронными устройствами, поскольку их свечение особым образом воздействует на мозг, снижая его способность к быстрому засыпанию.

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