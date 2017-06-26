Это может спасти жизнь! Скорая помощь при укусе ядовитых существ

Перекись водорода, спички и нашатырь, это скорая помощь при любом укусе ядовитых существ:

Если укусила змея то промывать перекисью, она окисляет любую органику.

Если жалят перепончатокрылые ( осы, пчелы, шмели и т.д.) то приложите мини-компресс из нашатыря — аммиак отлично нейтрализует яды этих насекомых.

Если укусили паукообразные, в течении минуты-двух прижгите место укуса спичкой, приложите серную головку к месту поражения и подожгите ее другой.

Яд в большей части разлагается от высокой температуры, а травмированные ожогом ткани и капилляры не позволят остаткам токсинов свободно попадать в кровь.

Эти средства естественно не панацея, но, при раннем применении и в отсутствии антидота, значительно облегчат последствия и дадут время на поиск более квалифицированной помощи.