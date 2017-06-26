17.06.17 18:002590
Это может спасти жизнь! Скорая помощь при укусе ядовитых существ
|26.06.17 16:18
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Перекись водорода, спички и нашатырь, это скорая помощь при любом укусе ядовитых существ:
Перекись водорода, спички и нашатырь, это скорая помощь при любом укусе ядовитых существ:
Если укусила змея то промывать перекисью, она окисляет любую органику.
Если жалят перепончатокрылые ( осы, пчелы, шмели и т.д.) то приложите мини-компресс из нашатыря — аммиак отлично нейтрализует яды этих насекомых.
Если укусили паукообразные, в течении минуты-двух прижгите место укуса спичкой, приложите серную головку к месту поражения и подожгите ее другой.
Яд в большей части разлагается от высокой температуры, а травмированные ожогом ткани и капилляры не позволят остаткам токсинов свободно попадать в кровь.
Эти средства естественно не панацея, но, при раннем применении и в отсутствии антидота, значительно облегчат последствия и дадут время на поиск более квалифицированной помощи.