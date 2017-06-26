В Николаеве в роддоме №2 теперь будет электроотопление

26.06.17 18:15Сколько просмотров этой статьи184Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский роддом №2 переходит на современную систему электроотопления и снабжения горячей водой. Такое нововведение позволит сэкономить средства, которые тратятся на оплату коммунальных услуг, а также отказаться от дорогого газа.

Работы по реконструкции системы отопления проводит подрядная организация ООО «Надежда ТВ», которая выиграла тендер. Общая сумма финансирования составляет около 4 миллионов гривен, готовность объекта уже более 40 процентов. К началу отопительного сезона работы планируют завершить.

«За средства городского бюджета в родильном доме проводится реконструкция системы отопления и снабжения горячей водой. Мы переходим на электричество. Строятся две подстанции мощностью 630 кВат, будет установлено три электрокотла.

Для обеспечения горячей водой установили бойлеры», - рассказал главный врач Георгий Коваленко.

По словам руководителя, экономия средств должна составить 20-25 процентов. Это же подтверждают и проектанты. К тому же, услуги ТЭЦ остаются в резерве, на случай аварийного отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета.

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