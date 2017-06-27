Жебривский заговорил об эпидемии менингита в Красногоровке

27.06.17 12:03Сколько просмотров этой статьи153Сколько комментариев этой статьи0

В Красногоровке обследовали 70 человек.

В Красногоровке Донецкой области от стафилококкового менингита умерла 16-летняя девочка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Вечером 24 июня у нее повысилась температура, утром ее доставили в больницу в Курахово, а оттуда в 16.30 в Славянск. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, 26 июня она умерла", – написал он.

В свою очередь заместитель Марьинский районной госадминистрации Татьяна Збуцкая сообщила, что в Красногоровке вчера обследовали 70 человек, контактировавших с девочкой, поскольку болезнь может передаваться воздушно-капельным путем.

"Среди обследованных обнаружили десять с повышенной температурой, шесть из них госпитализированы, четверо от госпитализации отказались – им выписали лекарства и отправили домой, поскольку принудительно удерживать их в больнице врачи не имеют права. У всех обследованных взяли необходимые анализы", – сказала Збуцкая.

Жебривский распорядился, чтобы в Красногоровку были направлены дополнительные бригады медиков.

"Нужно обследовать людей и выявить, откуда взялась инфекция. Местные врачи и власть отвергают вариант так называемого бытового заражения: девочка воспитывалась в полной благополучной семье, где соблюдаются все необходимые санитарные нормы. Предполагают, что инфекцию она получила именно воздушно-капельным путем", – добавил он.

Похожие новости

27.06.17 19:27Эпидемия холеры: в Йемене умерли почти 1300 человек

06.02.17 11:38Обострение возле Авдеевки пошло на спад

26.01.15 16:15Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях

11.06.14 16:04Главарем террористической банды, воюющей в Донбассе против наших военных, оказался житель Николаева

28.03.12 13:36На 12-й неделе горожане приболели

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама