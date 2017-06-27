После рака щитовидной железы Юлия Волкова поехала в Корею восстанавливать голос

Бывшей солистке Тату Юлии Волковой выпали серьезные жизненные испытания – девушке удалось победить рак.

О нелегком этапе своей жизни Юля рассказала в программе «Секрет на миллион». Ведущей Лере Кудрявцевой певица призналась, что о болезни она узнала в ходе плановой диспансеризации – у нее была первая стадия рака.

Узнав диагноз, Волкова начала искать клинику, где будет лечиться. Были консультации с врачами Израиля и Германии. Однако выбор был сделан в пользу России. Юлия отметила, что ей очень важно было то, чтобы близкие люди всегда были рядом.

Операция должна была длиться 40 минут, однако затянулась она на 2,5 часа. Так как все было сделано своевременно, химиотерапия не понадобилась.

Прошло немного времени, и девушка направила все силы на реабилитацию голоса – у него был поврежден голосовой нерв. Тут наши медики констатировали, что голосовой нерв восстановлению не подлежит.

Позже Юлия узнала о том, что в одной из клиник Кореи восстанавливают связки. Было принято решение отправиться туда. Юлия отметила, что ситуация у нее улучшилась, все постепенно приходит в норму.

Из-за удаления щитовидной железы, нужно постоянно пить гормоны, регулярно проходить обследования. Однако страшное уже позади.

Кстати, рассказала Юлия немного и о личной жизни. Она встречается с иностранцем, которого уже познакомила с детьми. Певица отмечает, что болезнь поменяла ее мировоззрение – теперь она хочет создать полноценную семью.