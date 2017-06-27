Как молитва влияет на здоровье

27.06.17 17:58Сколько просмотров этой статьи176Сколько комментариев этой статьи0

Через молитву мы связываемся с богом. Она является прекрасным оружием в борьбе с различными недугами души тела. Часто люди, находившиеся в критической ситуации, когда им грозила ампутация части тела или даже смерть, с помощью молитвы получали исцеление.

Согласно учению церкви молитва – это разговор с богом. Вообще вопросы религии - это болезненная и сугубо индивидуальная тема для любого человека. Каждый индивидуум должен во что-то верить. Отсутствие веры приводит к саморазрушению.

Молитва вселяет в нас надежду, рождает в душе смирение и приносит покой и гармонию. Принцип действия ее еще до конца не изучен человеком, но она оказывает благотворное влияние.

В научном мире проводилось много экспериментов, которые помогли понять, что молитва работает. Ее использование в больницах, в быту, во время военных действий рождало настоящие чудеса. Через нее много людей приходило к вере и обретало душевный покой.

Как работает обращение к богу с точки зрения психологии? Мы представляем собой не только физическое тело, у каждого из нас существует душа. Все телесные недуги идут от душевного расстройства и неправильного мышления.

Очень трудно найти точку опоры и понять, почему мы страдаем тем или иным недугом. Изучение книг по психологии дает малый результат. Ответа нет. Когда человек находится в жизненном тупике, он приходит к богу.

Постоянная молитвенная практика, спустя некоторое время проясняет разум, и ответы на вопросы, которыми мы серьезно задавались еще полгода назад, становятся для нас очевидными. Постоянный, ежедневный поток положительной энергии через молитвы, очищает тело и разум и восстанавливает душевное и физическое здоровье.

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