Чем полезна желтая черешня?

27.06.17 18:14Сколько просмотров этой статьи181Сколько комментариев этой статьи0

Она очень богата на витамины и минералы. В ней содержатся : кальций, магний, калий, йод, фосфор, витамины группы В, витамины А, Е, С, РР и т. д. Так как желтая черешня поспевает уже в мае, она становится незаменимый источником обогащения организма витаминами и минералами после зимы. Ягода очень полезна для детей, беременных женщин и кормящих мам.

Полезные свойства желтой черешни при заболеваниях

Почаще употреблять в пищу желтую черешню рекомендуется людям, которые страдают болезнями щитовидной железы, поскольку йода в ней больше чем в какой-либо другой ягоде. Она оказывает противовоспалительное действие, и рекомендована к употреблению людям страдающим воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей.

Желтая черешня также оказывает благотворное влияние на работу желудка и кишечника, способствует снижению веса. А из-за того, что черешня богата клетчаткой, ее рекомендуют употреблять при дисбактериозе. В ягодах также содержится фруктоза, поэтому черешня также очень полезна людям с сахарным диабетом.

Полезна ли желтая черешня в косметологии? Однозначно да. Ее применяют в приготовлении питательных масок для лица и волос. Также ее широко используют в народной медицине. Отвар из ее листьев и цветков оказывает противовоспалительное действие, и применяется при простудных и воспалительных заболеваниях. А горячий компот из плодов без сахара является отличным средством от кашля.

Какая черешня полезнее красная или желтая?

Только в красной черешне присутствуют фенольные соединения и антоцианы, которые укрепляют капилляры и предотвращают развитие гипертонии. А вот желтая черешня лучше помогает при лечении кожных заболеваний. Так что каждый из видов черешни полезен по своему.

Чем еще полезна желтая черешня и какие у нее противопоказания?

Черешня содержит в себе очень большое количество кумаринов и оксикумаринов. Эти вещества предотвращают появление тромбов и понижают свертываемость крови. Желтая черешня помогает организму в выведению вредных веществ и избыточного холестерина. Способствует снижению веса.

Противопоказаний у черешни практически нет, однако не стоит употреблять ее в чрезмерных количествах при метеоризме и запорах.

Похожие новости

20.06.17 15:25Эксперты сообщили, чем опасна черешня

24.05.17 20:58Это популярное лакомство особенно полезно для здоровья сердца

24.05.17 20:13Опасен ли корвалол?

18.02.17 16:48Польза перепелиных яиц

15.01.17 14:37257 минут в день за компьютером не навредят здоровью подростков, - ученые

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама