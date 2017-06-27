Чем полезна желтая черешня?

Она очень богата на витамины и минералы. В ней содержатся : кальций, магний, калий, йод, фосфор, витамины группы В, витамины А, Е, С, РР и т. д. Так как желтая черешня поспевает уже в мае, она становится незаменимый источником обогащения организма витаминами и минералами после зимы. Ягода очень полезна для детей, беременных женщин и кормящих мам.

Полезные свойства желтой черешни при заболеваниях

Почаще употреблять в пищу желтую черешню рекомендуется людям, которые страдают болезнями щитовидной железы, поскольку йода в ней больше чем в какой-либо другой ягоде. Она оказывает противовоспалительное действие, и рекомендована к употреблению людям страдающим воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей.

Желтая черешня также оказывает благотворное влияние на работу желудка и кишечника, способствует снижению веса. А из-за того, что черешня богата клетчаткой, ее рекомендуют употреблять при дисбактериозе. В ягодах также содержится фруктоза, поэтому черешня также очень полезна людям с сахарным диабетом.

Полезна ли желтая черешня в косметологии? Однозначно да. Ее применяют в приготовлении питательных масок для лица и волос. Также ее широко используют в народной медицине. Отвар из ее листьев и цветков оказывает противовоспалительное действие, и применяется при простудных и воспалительных заболеваниях. А горячий компот из плодов без сахара является отличным средством от кашля.

Какая черешня полезнее красная или желтая?

Только в красной черешне присутствуют фенольные соединения и антоцианы, которые укрепляют капилляры и предотвращают развитие гипертонии. А вот желтая черешня лучше помогает при лечении кожных заболеваний. Так что каждый из видов черешни полезен по своему.

Чем еще полезна желтая черешня и какие у нее противопоказания?

Черешня содержит в себе очень большое количество кумаринов и оксикумаринов. Эти вещества предотвращают появление тромбов и понижают свертываемость крови. Желтая черешня помогает организму в выведению вредных веществ и избыточного холестерина. Способствует снижению веса.

Противопоказаний у черешни практически нет, однако не стоит употреблять ее в чрезмерных количествах при метеоризме и запорах.