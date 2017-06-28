Какой вред семечки несут нашему организму

28.06.17 09:50Сколько просмотров этой статьи132Сколько комментариев этой статьи0

У черных семян подсолнуха много полезных веществ. Однако многие забывают, что эти семена также скрывают в себе и колоссальный вред, если употреблять их непомерно.

Семена подсолнуха – одно из любимейших лакомств. Однако, кроме полезных свойств, этот продукт также может таить и опасность. Joinfo.ua расскажет вам, чем может быть чревато неконтролируемое поедание семечек.

Вред для зубов

Любовь к семечкам может плохо сказаться на ваших зубах. Щелканье семян передними зубами оголяет нервные окончания из-за появляющихся микротрещин на эмали. Зубы теряют свою белизну, покрываются некрасивыми серыми пятнами. На месте этих пятен со временем появится кариес, а все из-за жира, который содержится в семечках.

Портят фигуру

Семечки подсолнечника очень калорийны. За один присест можно незаметно для себя съесть дневную норму калорий. Также в них высокое содержание жиров, что неблагосклонно к фигуре.

Вред для пищеварения

Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, после семечек нередко настигает изжога. А она, между прочим, предвестник гастрита, язвы и других болезней ЖКТ.

Удар по костям

Подсолнух имеет свойство накапливать выхлопные газы, которые витают в воздухе около дорог, где растут эти растения. Так, кадмий – ядовитый металл, оседает в семенах. Он разрушает почки и костную ткань человеческого организма.

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