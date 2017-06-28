У разі інсульту врятує життя звичайна ГОЛКА! Це потрібно знати всім!

Голка може врятувати життя пацієнта у разі інсульту. Ця рада була дана китайським професором, який говорить, що ви завжди повинні мати голку при собі.

Це дивовижний і нетрадиційний спосіб порятунку людини від інсульту. Всім необхідно прочитати цю статтю, тому що ви ніколи не знаєте, чиє життя може залежати від вас через хвилину, передає Ukr.Media.

Потерпілому від інсульту необхідний відпочинок і невідкладна допомога. Ці поради допоможуть зберегти життя хворому!

Будьте спокійні. Незалежно від того, де знаходиться жертва інсульту, її не можна рухати, бо якщо ви пересуватимете пацієнта, капіляри лопнуть і це спричинить крововилив у мозок! Якщо у вас є шприц – це краще; в іншому випадку звичайної голки для шиття буде достатньо.

Потримайте голку над вогнем, запальничкою або свічкою, щоб стерилізувати, а потім використовувати її для того, щоб проколоти подушечки всіх 10 пальців.

Ніяких конкретних акупунктурних правил немає, проколи повинні бути лише в декількох міліметрах від нігтя.

Проколювати так, щоб кров могла текти.

Якщо кров не починає капати, тоді потрібно почати видавлювання крові.

Коли всі 10 пальців кровоточать, зачекайте кілька хвилин ви побачите, що хворий повернеться до життя!

Якщо рот хворого спотворюється, почніть масаж вух, поки вони не стануть червоними.

Укол голкою в кожне вухо в м'яку частину, так щоб витекло кілька крапель крові з кожного вуха.

Через кілька хвилин, рот хворого більше не буде спотворений.

Зачекайте, поки хворий прийде у нормальний стан без будь-яких незвичних симптомів, потім відправте його в лікарню.

Цей метод кровопускання є традиційним методом китайської медицини.

Застосування цього методу дає практично 100% результат і з його допомогою люди можуть пережити інсульт.