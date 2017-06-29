Что происходит с ребенком, если беременная женщина курит?

Курение в период беременности вредит ребенку не только в процессе внутриутробного развития.

Исследователи обнародовали результаты научной работы, подтверждающие, что эгоистичная неспособность женщины отказаться от вредной привычки в течение беременности, оказывает воздействие на ребенка даже в годы его юности.

В Медицинском центре при Бостонском университете заявляют, что курение матери негативно сказывается на организационных способностях ребенка и способности сосредоточить внимание на определенной задаче, а выкуривание по половине пачки в день в период беременности приводит к очень серьезным поведенческим проблемам в школьном возрасте. Все это мешает ребенку достичь успеха не только в школе, но и за её пределами.

Как известно, одними из самых распространенных последствий курения будущих мамочек являются повышенная предрасположенность к преждевременным родам и риск рождения ребенка с небольшим весом. Невзирая на такие предостережения, даже в таких странах, как Великобритания и США, во время беременности курят 12% и 20% женщин, соответственно.