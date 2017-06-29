Что происходит с ребенком, если беременная женщина курит?

29.06.17 08:43Сколько просмотров этой статьи128Сколько комментариев этой статьи0

Курение в период беременности вредит ребенку не только в процессе внутриутробного развития.

Исследователи обнародовали результаты научной работы, подтверждающие, что эгоистичная неспособность женщины отказаться от вредной привычки в течение беременности, оказывает воздействие на ребенка даже в годы его юности.

В Медицинском центре при Бостонском университете заявляют, что курение матери негативно сказывается на организационных способностях ребенка и способности сосредоточить внимание на определенной задаче, а выкуривание по половине пачки в день в период беременности приводит к очень серьезным поведенческим проблемам в школьном возрасте. Все это мешает ребенку достичь успеха не только в школе, но и за её пределами.

Как известно, одними из самых распространенных последствий курения будущих мамочек являются повышенная предрасположенность к преждевременным родам и риск рождения ребенка с небольшим весом. Невзирая на такие предостережения, даже в таких странах, как Великобритания и США, во время беременности курят 12% и 20% женщин, соответственно.

Похожие новости

07.06.17 20:35Слабонервным не смотреть! Женщина прыгнула под машину, спасая незнакомого ребенка (видео)

08.03.17 10:17Курение во время беременности меняет ДНК ребенка‍: ученые

12.02.17 09:44В Киеве женщина выбросила из окна ребенка и кота

07.02.17 13:36В Британии родители две недели гуляли и фотографировались с мертвой дочерью

07.01.14 11:40Анализы для будущих мам: платно или бесплатно?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама