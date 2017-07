Важно! Список неэффективных лекарств — не тратьте на них свои деньги Вы удивитесь, но в аптеках продается огромное количество лекарственных препаратов с недоказанной эффективностью. Лекарств, которые не лечат. Что интересно, в Европе многие из них запрещены, а у нас весьма успешно продаются. И что хуже, реклама со всех сторон навязывает нам иммунностимулирующие, противовирусные препараты, таблетки для лечения печени, почек, желудка, дисбактериоза … А так ли нам нужны эти «пустышки»? Или организм и так прекрасно сам справляется с болезнью, без приема каких-либо лекарств? Вот список наиболее известных бесполезных и широко рекламируемых препаратов: 1. АКТОВЕГИН Препарат, который находится в списке лидеров по продажам не имеет никакой доказательной базы. С марта 2011 года Актовегин запрещён в Канаде, с июля 2011 года запрещён для продажи, импорта и применения в США. В странах Западной Европы, Австралии, Японии и большинстве других стран мира данное вещество не одобрено к применению в качестве лекарственного средства. 2. ЦЕРЕБРОЛИЗИН Препарат для лечения больных с нарушениями функций центральной нервной системы, задержками развития, нарушением внимания, деменцией (например, синдромом Альцгеймера), наиболее широко применяется для лечения ишемического инсульта. В 2010 году Cochrane Collaboration, наиболее авторитетная международная организация, специализирующаяся на обобщении сведений о доказательных исследованиях, опубликовала обзор результатов рандомизированных клинических испытаний церебролизина, проведенных медиками Л. Зиганшиной, Т. Абакумовой, А. Кучевой: «Согласно нашим результатам ни один из 146 обследуемых не показал улучшений состояния при приеме препарата… 3. АРБИДОЛ Проведенные исследования Арбидола не дают оснований рассматривать его, как препарат с доказанной в испытаниях активностью для лечения гриппа. Исследователей из-за рубежа, по-настоящему, этот препарат не заинтересовал. Американская Food and Drug Administration отказалась регистрировать Арбидол в качестве лекарственного средства. Арбидол хорошо рекламируются и активно лоббируются на самом высоком уровне. 4. ИНГАВИРИН Используется для профилактики и лечения простуды и гриппа. Ингаверин вышел на рынок в 2008 году без полноценных плацебо-контролируемых исследований, а через считанные месяцы началась так называемая эпидемия свиного гриппа, сильно способствовавшая его продажам. Несмотря на то, что научно обоснованных доказательств эффективности ингаверина против гриппа нет. 5. КАГОЦЕЛ Эффективность препарата не доказана рандомизированными клиническими испытаниями (РКИ). Без таких результатов препарат в культурных странах обычно не разрешают для использования. Это можно проверить по базе данных MEDLINE, бесплатно доступной каждому во всем мире благодаря Национальной медицинской библиотеке США. 6. ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ Препарат, сделанный с использованием экстракта печени и сердца несуществующей птицы для борьбы с несуществующим микроорганизмом и при этом не содержащий действующего вещества. 7. ТАМИФЛЮ и РЕЛЕНЗА Еще совсем недолго и начнется очередная истерия по выколачиванию денег из населения под видом борьбы с гриппом. Результаты клинических испытаний препаратов Tamiflu и Relenza занимают 175 тысяч страниц. В этом массиве информации легко укрылись данные, что единственное преимущество данных лекарств – снятие симптомов болезни примерно на полдня. При этом там не содержится никаких обоснований для создания такого значительного запаса на деньги налогоплательщиков, так как медикаменты не могут предотвратить появление тяжёлых осложнений, включая пневмонию, а также снизить скорость распространения вируса среди населения. 8. АМИКСИН, ТИМАЛИН , ТИМОГЕН, ВИФЕРОН, АНАФЕРОН, АЛЬФАРОН, ИНГАРОН (БИОПАРОКС, ПОЛИОКСИДОНИЙ, ЦИКЛОФЕРОН, ЭРСЕФУРИЛ, ИМУНОМАКС, ЛИКОПИД, ИЗОПРИНОЗИН, ПРИМАДОФИЛЮС, ЭНГИСТОЛ, ИМУДОН и др.) «Иммуномодуляторы» — здесь зарегистрировано более 400 наименований. Масштабы «интерферонотерапии» просто поражают воображение. Врачи практически всех специальностей включают в схемы лечений интерфероны — ректально, внутрь, интраназально… Назначают младенцам, беременным, пожилым…Никого не смущает тот факт, что во всём цивилизованном мире рекомбинантные интерфероны назначают исключительно парентерально при определенных тяжёлых заболеваниях — вирусные гепатиты, злокачественные новообразования… Никого не смущает отсутствие доказательной базы по использованию интерферонов местно (исключение — в офтальмологической практике). Не смущает и тот факт, что интерферон — это крупномолекулярная структура, которая не может проникнуть в системный кровоток через слизистые оболочки носа и ЖКТ, а тем более оказать системное действтие. В пользу их неэффективности косвенно свидетельствует тот факт, что они всегда назначаются в комплексе с другими препаратами, т.е.все понимают, что как монопрепарат они не работают. Как практикующий педиатр, никогда за 15 лет практики не назначала данную группу препаратов и, не поверите, все пациенты выздоравливают и без них. Считаю злоупотребление иммуномодулятрами, иммуностимуляторами, иммуноимитаторами…. При применении свечей с интерфероном у беременных — повышалась частота онкологических заболеваний крови у их детей. 9. ЭССЕНЦИАЛЕ, КАРСИЛ… Ни один из так называемых «гепатопротекторов» не представлен в фармакопеях стран Северной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии и не включён в Клинические Рекомендации — практические руководства для врачей и хирургов, которыми они пользуются для принятия решений по диагностике и лечению заболеваний, как не подтвердившие своей практической значимости. С 1989 г. было проведено 5 клинических исследований. Первоначально предполагалось, что, возможно, фосфолипиды могут быть эффективны при алкогольной болезни печени и стеатозе печени иного происхождения, а также при приёме так называемых гепатотоксичных препаратов в качестве «лекарственного прикрытия». Однако в исследовании 2003 года ветеранских медцентров США не было обнаружено никаких положительных влияний данных препаратов на функцию печени. Более того, было установлено, что при острых и хронических вирусных гепатитах он противопоказан, так как может способствовать усилению застоя жёлчи и активности воспаления. 10. БИФИДОБАКТЕРИН, БИФИДУМБАКТЕРИН, БИФИФОРМ, ЛИНЕКС, ХИЛАК ФОРТЕ, ПРИМАДОФИЛУС и другие пробиотики Диагноза “дисбактериоз”, повально выставляемый нашими педиатрами, нигде в мире больше не существует. К назначению пробиотиков в развитых странах относятся с осторожностью. Препарат Линекс создан на основе бифидобактерий, лактобацилл и энтерококков и предназначен для улучшения флоры кишечника, пострадавшей от приема антигистаминных препаратов и антибиотиков. Однако в силу производственных особенностей эффективность препарата стремится к нулю. По заверениям производителей, в одной капсуле Линекса содержится 1,2*10″ живых, но лиофилизированньгх (то есть высушенных вакуумным способом) молочнокислых бактерий. Во-первых, само это число не столь уж велико — сопоставимое количество бактерий можно получить, потребляя ежедневную норму обычных кисломолочных продуктов. Во-вторых, при блистировании, то есть при вакуумной упаковке препарата в капсулы, в которых он поступает в продажу, порядка 99% процентов бактерий, вероятно, гибнет. Наконец, сопоставительный анализ сухих и жидких пробиотиков показывает, что в первых бактерии чрезвычайно пассивны, поэтому даже те из них, которым удалось пережить блистирование, практически никогда не успевают оказывать положительное воздействие на иммунную систему человека. 11. МЕЗИМ ФОРТЕ Мезим Форте создан на основе панкреатина из поджелудочной железы свиней, который должен компенсировать недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы и улучшать переваривание пищи в кишечнике. По заявлениям производителей, мезим-форте производится в блистерах, оболочка которых защищает чувствительные к желудочному соку ферменты и растворяется только в щелочной среде тонкого кишечника, где и освобождает входящие в состав препарата панкреатические ферменты — амилазу, липазу и протеазы, облегчающие переваривание углеводов, жиров и белков. Однако в 2009 году президент Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины Валерий Печаев заявил, что исследование препарата, проведенное лабораторией фарманализа ГП «Государственный фармакологический центр» МОЗ Украины и Государственной инспекцией по контролю качества лекарственных средств, показало его полную неэффективность. По словам Пачаева, в мезим-форте отсутствует кишечно-растворимая оболочка, из-за чего ферменты растворяются кислотой еще в желудке и не дают никакого эффекта. Представители компании Berlin-Chemie не стали опровергать или подтверждать этот факт, однако выпустили ответное заявление, в котором говорилось: «К самому Валерию Печаеву есть вопросы. Дело в том, что Печаев является, кроме прочего, генеральным директором фармацевтической компании „Лекхим», которая, кстати, выпускает конкурентный препарат — панкреатин». «Влияние ферментов на организм до сих пор полностью не изучено, — говорит профессор Василий Власов. — Мезим-форте, равно как и панкреатин, является препаратом массового спроса, соответственно, подходит всем, а значит, не подходит никому. 12. КОРВАЛОЛ , ВАЛОКОРДИН (ВАЛОСЕРДИН) В состав этих лекарств входит Фенобарбитал (Люминал). Оборот этого вещества в связи с высокой токсичностью для организма человека, а также выраженной наркогенностью (способностью вызывать патологическую зависимость, т.е. наркоманию) во всех странах подлежит контролю со стороны специальных компетентных органов. В большинстве европейских государств фенобарбитал либо применяется крайне редко, либо его использование вообще запрещено. Последствия злоупотребления барбитуратами (а именно к этой группе относится фенобарбитал) включают поражения печени, сердца и конечно же мозга. 13. ПИРАЦЕТАМ (НООТРОПИЛ) и прочие ноотропы (Фенибут, Аминалон,Пантогам, Пикамилон, Циннаризин) Ноотропный препарат, используется для улучшения обменных процессов, происходящих в коре головного мозга. Активное вещество ноотропила — пирацетам — является основой порядка 20 аналогичных препаратов , например, пиратропила, луцетама и ряда лекарств, в названии которых присутствует само слово «пирацетам». Это вещество довольно широко применяется в неврологической, психиатрической и наркологической практике. В базе данных Medline указаны публикации 1990-х годов о клинических исследованиях, согласно которым пирацетам умеренно эффективен при восстановлении пациента после инсульта, а также в лечении деменции и дислексии. Однако результаты рандомизированного многоцентрового исследования PASS (Piracetam in Acute Stroke Study) 2001 года показали отсутствие эффективности пирацетама в лечении острого ишемического инсульта. Информация об улучшении работы коры головного мозга у здоровых людей после приема пирацетама также отсутствует. 14. КОКАРБОКСИЛАЗА, РИБОКСИН (ИНОЗИН) Эти препараты используются в кардиологии, акушерстве, неврологии и интенсивной терапии. Не используются в развитых странах. Они никогда не подвергались серьёзным исследованиям. Утверждается, что эти препараты должны каким-то чудодейственным способом улучшать обмен веществ, помогать от многих болезней, усиливать эффект других препаратов. Если лекарство помогает от всего, на самом деле не помогает ни от чего. 15. ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ 16. ВИНПОЦЕТИН и КAВИНТОН Сегодня к применению не рекомендуется: ни одно доброкачественное исследование клинически значимых эффектов у него не выявило. Это вещество, получаемое из листьев растения Vinca minor. Препарат мало изучен. Посему в США и многих других странах относится к БАД, а не к лекарствам. В Японии изъят из продажи из-за явной неэффективности. 17. ТРОМБОВАЗИМ Тромболитик, используется для лечения хронической венозной недостаточности, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда. Главная функция этого нано-лекарства» — растворение тромбов — должна сделать его уникальным средством от множества заболеваний кровеносной системы. Препараты, способные растворить тромб и восстановить кровообращение, обычно выпускаются в виде растворов. Производители, не дожидаясь регистрации, довольно давно выпустили тромбовазим на рынок — как основу БАДа DNI. 18. ВОБЕНЗИМ Если верить описанию в реестре лекарственных средств — помогает от всех болезней начиная от вирусного гепатита и заканчивая химиотерапией при новообразованиях. Как уже давно подмечено врачами, если лекарственное средство является препаратом массового спроса, имеет широкий спектр показаний, практически лишено побочных свойств и, соответственно, подходит всем, то значит, вероятнее всего, не подходит никому и не имеет показаний к своему применению. В США его отказались регистрировать как лекарство. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) не признали его безопасным или эффективным средством. Описаны случаи возможного возникновения таких побочных реакций как шок или индивидуальная непереносимость (анафилактический шок). 19. ИНСТЕНОН, ЦИННАРИЗИН, ФЛУНАРИЗИН Не применяются в развитых странах с конца 70-х годов прошлого века. 20. СТАТИНЫ Статины — это группа веществ, механизм их действия связан с блокированием фермента со ложным названием, ГМГ-редуктазы. Фермент участвует, в свою очередь, в одном из этапов образования нового холестерина в печени. Французские ученые Бернар Дебре и Филипп Эван (Bernard Debré et Philippe Even) написали книгу «Гайд по 4000 препаратам», в которой они утверждают что статины бесполезны. В лучшем случае срабатывает эффект плацебо. 21. ВИТАМИНЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Витамины — это огромный рынок, они назначаются в немереных количествах, в основном, здоровым людям и без показаний. Однако витамины не могут заменить здорового питания: 1 кг свежих овощей и фруктов ежедневно, рыба, растительные жиры, молочные продукты. Кому же витамины нужны? В ряде случаев они необходимы людям с серьёзными заболеваниями желудочно-кишечного тракта и иногда истощённым. Беременным нужно обязательно принимать фолиевую кислоту и кальций, некоторым женщинам — витамин А и железо, а вот доказательств пользы витаминов В, С, D, Е и магния нет. Детям до 2 лет при кори рекомендован витамин А. Витамин С показан при пневмонии, тем, кто ест мало овощей и фруктов. Приём витамина D и кальция снижает риск переломов у пожилых. Однако даже эти эффекты витаминов невелики. 22. ГОМЕОПАТИЯ Вся гомеопатия — это шарлатанство. 23. ВАЛИДОЛ Мятная конфетка, имеющая отдалённое отношение к медицине. Неплохо освежает дыхание. Почувствовав боли в сердце, человек кладёт под язык валидол вместо обязательного в таких ситуациях нитроглицерина и уезжает с инфарктом в больницу. 24. МИЛДРОНАТ, МЕКСИДОЛ, ФЕНОТРОПИЛ Допинги под видом ноотропов — используются только в СНГ. Поиск по медлайну не выявил ни одного контролируемого исследования на людях. 25. БИОПАРОКС, КУДЕСАН Не проводилось крупных исследований, все статьи на Pubmed, большей частью, российского происхождения. «Исследования» проводились, в основном, на мышах. 26. ЦИТОХРОМ С, АДЕНОЗИН, НИКОТИНАМИД (ОФТАН КАТАХРОМ), АЗАПЕНТАЦЕН (КВИНАКС), ТАУРИН (ТАУФОН) Действующее вещество глазных капель тауфон — 2-аминоэтансульфоновая кислота — в небольших количествах присутствует в тканях и желчи животных, в том числе человека. Второе название кислоты — таурин — происходит от латинского taurus («бык»), поскольку она впервые была получена немецкими учеными Фридрихом Тидеманом и Леопольдом Гмелином из бычьей желчи. Таурин используется как в фармацевтике, так и в пищевой промышленности — это обычный компонент многих «энергетических напитков». 27. ЭССЕНЦИАЛЕ, ЛИВОЛИН ЭССЕНЦИАЛЕ Н Как и многочисленные препараты-аналоги, якобы улучшает состояние печени. Убедительных данных об этом нет, производители не стремятся их активно испытывать. А наше законодательство позволяет выводить на рынок препараты, не прошедшие правильных двойных слепых контролируемых испытаний. Нет исследований, соответствующих принципам доказательной медицины, подтверждающих эффективность Ливолина и его аналогов в лечении заболеваний печени вообще, и жирового гепатоза в частности. 22. НОВО-ПАССИТ Позиционируется как анксиолитик — психотропное средство, подавляющие тревогу, страх, беспокойство, эмоциональное напряжение. В состав Ново-пассита входит комплекс жидких экстрактов лекарственных растений (валериана лекарственная, мелиcса лекарственная, зверобой продырявленный, боярышник обыкновенный, пассифлора инкарната (страстоцвет), хмель обыкновенный, бузина черная) гайфенезинл. Именно гвайфенезину приписывается анксиолитическое действие препарата. Между тем, гвайфенезин является все лишь муколитиком и не может оказывать действия которое приписывается препарату. Впрочем, пропустить перед сном немного спиртику — еще никому не мешало. Для простой настойки из трав стоит дороговато. При продвижении своего товара производитель активно использует «индивидуальную работу с ключевыми специалистами и врачами». 23. ПРОПРОТЕН 100 Пустышка, срабатывает эффект плацебо. 24. ЭРЕСПАЛ Препарат, не доказавший свою эффективность при ОРВИ. Эреспал в сиропе противопоказан пациентам с бронхиальной астмой и аллергией. Из-за содержащихся в нем красителей и медового ароматизатора сам по себе может спровоцировать бронхоспазм. 25. ГЕДЕЛИКС Эффективность при ОРВИ у детей и у взрослых не доказана. 26. ДИОКИДИН Противопоказан детям из-за высокой токсичности. Крайне осторожно назначать взрослым при заболевании носа и околоносовых пазух. При заболевании ушей — с осторожностью при повреждениях барабанной перепонки. 27. БИОПАРОКС, КУДЕСАН Не проводилось крупных исследований. «Исследования» проводились, в основном, на мышах. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама