Если вы оставляете на ночь мобильный телефон возле кровати-ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите эту статью!

29.06.17 17:12Сколько просмотров этой статьи136Сколько комментариев этой статьи0

Последние данные свидетельствуют, что существует очень высокий риск…

Сегодня можно с уверенностью сказать, что мобильный телефон стал своеобразным продолжением нашего тела.

Для многих оставлять телефон на ночь возле кровати — вполне обычная практика. Причины могут быть самыми разными.

Это может быть необходимость оставаться на связи в любое время суток, а также возможность аварийных ситуаций, или же просто потому, что смартфон является последней вещью, которую мы ищем перед сном, но первой, как только мы открываем глаза. Многие боятся пропустить сообщение, которое может быть отправлено кем-то из друзей-полуночников.

Но у этой привычки есть свои весомые противопоказания:

Наука подтвердила, что электромагнитные волны, которые исходят из мобильных телефонов, вредны для организма;

Очень вредно постоянно просыпаться и читать сообщения на смартфонах. Это нарушает плавность сна (который должен быть непрерывным хотя бы 7 часов, чтобы принести пользу);

Достаточно много заболеваний и расстройств прямо или косвенно связаны с использованием мобильного телефона;

Если мобильный телефон постоянно находится в непосредственной близости от вас, это может привести к бесплодию;

Они вызывают постоянное беспокойство, если вы не расстаетесь с ними даже во время сна;

Последние данные свидетельствуют, что существует очень высокий риск непоправимо испортить зрение, если постоянно смотреть на экран смартфона в темноте.

В отдельных случаях это может привести даже к раку глаз.

Вот почему, если вы хотите хорошо спать, то лучше всего на ночь выключать свой телефон.

Ну а для будильника лучше выбрать что-нибудь более безопасное!

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