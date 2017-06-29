17.06.17 18:002590
Врачи поражены! Этот рецепт возобновляет колени и суставы
|29.06.17 17:45
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Эксперты утверждают, что неправильное положение тела является основной причиной проблем и боли в суставах, ногах и спине. Такие проблемы могут вызвать еще больше осложнений, поэтому они должны вовремя решены.
Эксперты утверждают, что неправильное положение тела является основной причиной проблем и боли в суставах, ногах и спине. Такие проблемы могут вызвать еще больше осложнений, поэтому они должны вовремя решены.
Это природное средство восстанавливает правильное функционирование колен и суставов, улучшает структуру костей.
Вот как приготовить это лечение:
Ингредиенты:
3 столовые ложки изюма
2 столовые ложки пищевого желатина (40 г)
8 чайных ложек семян льна
4 столовые ложки кунжута
семена тыквы 40 г
200 г меда
Приготовление:
В большой миске смешайте ингредиенты, перечисленные выше, и хорошо перемешайте, пока не получите однородную смесь. Затем перенесителекарство в стеклянную банку.
Использование:
Вы должны использовать это средство ежедневно. Принимайте по чайной ложке два раза в день, перед завтраком и обедом.
Эта процедура будет способствовать повышению эластичности связок и сухожилий, укрепит кости и суставы, и будет дополнительно стимулировать обмен веществ.
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