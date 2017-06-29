Врачи поражены! Этот рецепт возобновляет колени и суставы

29.06.17 17:45Сколько просмотров этой статьи162Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты утверждают, что неправильное положение тела является основной причиной проблем и боли в суставах, ногах и спине. Такие проблемы могут вызвать еще больше осложнений, поэтому они должны вовремя решены.

Это природное средство восстанавливает правильное функционирование колен и суставов, улучшает структуру костей.

Вот как приготовить это лечение:

Ингредиенты:

3 столовые ложки изюма

2 столовые ложки пищевого желатина (40 г)

8 чайных ложек семян льна

4 столовые ложки кунжута

семена тыквы 40 г

200 г меда

Приготовление:

В большой миске смешайте ингредиенты, перечисленные выше, и хорошо перемешайте, пока не получите однородную смесь. Затем перенесителекарство в стеклянную банку.

Использование:

Вы должны использовать это средство ежедневно. Принимайте по чайной ложке два раза в день, перед завтраком и обедом.

Эта процедура будет способствовать повышению эластичности связок и сухожилий, укрепит кости и суставы, и будет дополнительно стимулировать обмен веществ.

«Статьи нашего сайта носят ознакомительный характер. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом».

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