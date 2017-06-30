17.06.17 18:002590
Ежевика - полезные свойства и противопоказания
|30.06.17 16:11
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Ежевика – это красивая черная ягода, по внешнему виду очень напоминающая малину. Она, как и все ягоды, представляет собой полноценный витаминный комплекс, составленный самой природой.
Ежевика – это красивая черная ягода, по внешнему виду очень напоминающая малину. Она, как и все ягоды, представляет собой полноценный витаминный комплекс, составленный самой природой.
Регулярное ее употребление позволяет существенно улучшить состояние иммунитета и организма в целом. Из этой стать вы узнаете о полезных свойствах и противопоказаниях ежевики.
Какие витамины и минералы содержит ежевика?
Польза ежевики обусловлена ее восхитительным витаминным составом, в котором отметились витамины А, В, С, Е, К, Р, РР. Минералы, которые представлены в составе этой ягоды, еще более укрепляют славу этого продукта, ведь в их список входят марганец, хром, фосфор, медь, магний, калий, никель и другие вещества.
Кроме них ягода богата на органические кислоты, сахара, пектины, дубильные вещества. Благодаря такому богатому составу, эта ягода вполне может заменить собой прием поливитаминов! Важно употреблять ее регулярно в течение всего сезона, это позволит организму запасти нужные вещества и укрепить здоровье всех систем.
Стоит отметить, что, несмотря на богатство состава, такая ягода обладает низкой калорийностью – всего 35 ккал на 100 грамм. Благодаря этому ее спокойно можно включать в меню самых разных диет для похудения и качестве вкусного и полезного десерта.
Ягода ежевика - польза и вред
Разумеется, ягода с таким удивительным составом оказывает разностороннее действие на организм. Для большинства это будет полезно, и лишь для редких людей, которые страдают некоторыми заболеваниями, ягода может принести вред.
Для начала рассмотрим положительное влияние ежевики на организм:
Обилие витаминов делает ежевику лучшим средством для поднятия иммунитета. Если вы регулярно употребляете ее в пищу, простудные заболевания вам не страшны!
При помощи ежевики можно контролировать деятельность кишечника: при поносе едят недозрелую ежевику, а при запорах – перезрелую.
Ежевика полезна для тех, кто страдает сахарным диабетом.
Люди, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, могут облегчить свой недуг, просто включив в рацион эту ягоду.
Поскольку ежевика обладает мочегонным эффектом, ее используют для лечения почек и мочевого пузыря. Благодаря этому же свойству листья ежевики используют как чай для похудения.
Ежевика способствует улучшению обмена веществ, что актуально для людей с избыточным весом.
Питаясь ежевикой регулярно, вы не позволите организму накапливать шлаки и токсины. В период стрессов и нарушений сна рекомендуется регулярно включать в рацион ежевику, чтобы укрепить нервную систему.
Если вы замечаете, что вам свойственна рассеянность и слабая память, ешьте ежевику каждый день – она положительно влияет на мозговую деятельность.
Если вы простудились, ежевика поможет снизить температуру и облегчить симптомы болезни.
Если на вашем столе ежевика есть практически каждый день, то для вас значительно снижен риск получить онкологическое заболевание.
Если анализ крови показывает какие-либо проблемы, начните есть ежевику – она позитивно влияет на состав крови.
Стоит отметить, что эта ягода является знаменитым средством для борьбы с заболеваниями суставов, в связи с чем ее советуют включать в рацион пенсионерам (по возрасту) и спортсменам (для профилактики).
Противопоказания и вред ежевики
Ежевика является потенциально опасным продуктом для аллергиков, поэтому в ее употреблении важно соблюдать осторожность.
Кроме этого, она не рекомендуется при повышенной кислотности желудка и отдельных заболеваниях почек.