Ежевика - полезные свойства и противопоказания

Ежевика – это красивая черная ягода, по внешнему виду очень напоминающая малину. Она, как и все ягоды, представляет собой полноценный витаминный комплекс, составленный самой природой.

Регулярное ее употребление позволяет существенно улучшить состояние иммунитета и организма в целом. Из этой стать вы узнаете о полезных свойствах и противопоказаниях ежевики.

Какие витамины и минералы содержит ежевика?

Польза ежевики обусловлена ее восхитительным витаминным составом, в котором отметились витамины А, В, С, Е, К, Р, РР. Минералы, которые представлены в составе этой ягоды, еще более укрепляют славу этого продукта, ведь в их список входят марганец, хром, фосфор, медь, магний, калий, никель и другие вещества.

Кроме них ягода богата на органические кислоты, сахара, пектины, дубильные вещества. Благодаря такому богатому составу, эта ягода вполне может заменить собой прием поливитаминов! Важно употреблять ее регулярно в течение всего сезона, это позволит организму запасти нужные вещества и укрепить здоровье всех систем.

Стоит отметить, что, несмотря на богатство состава, такая ягода обладает низкой калорийностью – всего 35 ккал на 100 грамм. Благодаря этому ее спокойно можно включать в меню самых разных диет для похудения и качестве вкусного и полезного десерта.

Ягода ежевика - польза и вред

Разумеется, ягода с таким удивительным составом оказывает разностороннее действие на организм. Для большинства это будет полезно, и лишь для редких людей, которые страдают некоторыми заболеваниями, ягода может принести вред.

Для начала рассмотрим положительное влияние ежевики на организм:

Обилие витаминов делает ежевику лучшим средством для поднятия иммунитета. Если вы регулярно употребляете ее в пищу, простудные заболевания вам не страшны!

При помощи ежевики можно контролировать деятельность кишечника: при поносе едят недозрелую ежевику, а при запорах – перезрелую.

Ежевика полезна для тех, кто страдает сахарным диабетом.

Люди, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, могут облегчить свой недуг, просто включив в рацион эту ягоду.

Поскольку ежевика обладает мочегонным эффектом, ее используют для лечения почек и мочевого пузыря. Благодаря этому же свойству листья ежевики используют как чай для похудения.

Ежевика способствует улучшению обмена веществ, что актуально для людей с избыточным весом.

Питаясь ежевикой регулярно, вы не позволите организму накапливать шлаки и токсины. В период стрессов и нарушений сна рекомендуется регулярно включать в рацион ежевику, чтобы укрепить нервную систему.

Если вы замечаете, что вам свойственна рассеянность и слабая память, ешьте ежевику каждый день – она положительно влияет на мозговую деятельность.

Если вы простудились, ежевика поможет снизить температуру и облегчить симптомы болезни.

Если на вашем столе ежевика есть практически каждый день, то для вас значительно снижен риск получить онкологическое заболевание.

Если анализ крови показывает какие-либо проблемы, начните есть ежевику – она позитивно влияет на состав крови.

Стоит отметить, что эта ягода является знаменитым средством для борьбы с заболеваниями суставов, в связи с чем ее советуют включать в рацион пенсионерам (по возрасту) и спортсменам (для профилактики).

Противопоказания и вред ежевики

Ежевика является потенциально опасным продуктом для аллергиков, поэтому в ее употреблении важно соблюдать осторожность.

Кроме этого, она не рекомендуется при повышенной кислотности желудка и отдельных заболеваниях почек.