Як відбувся візит київських кардіохірургів до Миколаєва

30.06.17 20:11Сколько просмотров этой статьи126Сколько комментариев этой статьи0

Проконсультовано більше 100 хворих.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook Дмитро Бачинський:

«Щодо приїзду кардіохірургів з Київського інституту серця разом з проф. Borys Todurov скажу наступне. Проконсультовано більше 100 хворих. З них 14 дорослих потребують хірургічного втручання на серці та приблизно 20 дітей, а одного маленького пацієнта терміново направляємо на оперативне втручання. Головне, що вчасно!

Крім цього, Борис Михайлович прочитав цікаву лекцію про новітні методи лікування в кардіохірургії, власне ті, котрі проводять в їхньому центрі. Радий, що багато колег-лікарів після підійшли і висловили свою захоплення.

І можливо, щось було не ідеально, але головне, що пацієнти отримали кваліфіковану медичну допомогу. І якщо це врятує хоча б одне життя — то ми це зробили не даремно.

Дякую колегам за приїзд.

Впевнений, що наша зустріч відбулася не останній раз і співпраця буде на довгі роки».

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