Зачем носят красную нить на руке

30.06.17 19:58Сколько просмотров этой статьи119Сколько комментариев этой статьи0

Красная нить на левой руке – оберег, который носят звезды и обычные люди. Первой его надела легендарная Мадонна, когда стала последовательницей древнейшего иудейского течения Каббалы.

Давайте узнаем, зачем носят красную нить на запястье? Мы собрали самые популярные объяснения этого тренда.

Оберег от сглаза

По одной из легенд, если любимый человек или родственник, который искренне желает вам добра, повяжет на запястье красную нить, то она будет служить мощнейшим оберегом от сглаза.

Каббалисты считают, что красная нить начинает влиять на судьбу, защищать от любых невзгод и помогает достичь успеха. Негативная энергетика проникает в тело и ауру человека через левую руку, поэтому именно на нее стоит вязать нитку.

Оберег на удачу

У славян и некоторых восточных народов существуют верования, что красную нить на правой руке носят люди, желающие привлечь в свою жизнь достаток и удачу.

Символ незамужней женщины

В индуистских храмах красную нить принято вязать на правую руку незамужним женщинам. Зачем это нужно, достоверных сведений не найдено. Возможно, таким образом, девушки дают сигнал, что свободны и их можно рассматривать как потенциальных невест.

Практичное объяснение

Если откинуть мифы и предрассудки, то шерстяная нить может влиять на кровообращение в капиллярах. Повязав ее на запястье, вы ускорите заживление ран, снимете воспаление и растяжение сухожилий.

Модный тренд

Последнее и, пожалуй, самое распространенное объяснение – это модное явление. Носить красную нитку на запястье можно как браслет, но пользы от нее тогда не будет. Оберег надо правильно завязывать.

Не расстраивайтесь, если нить-оберег порвалась, значит, мимо прошла беда, а ниточка сумела спасти.

В таком случае ее стоит выкинуть и завязать новый оберег.

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