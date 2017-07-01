Ягодная диета: как извлечь пользу из разгрузочной недели на летних десертах

Отказ от черешни и микс ягод с творогом поможет скинуть 3-5 килограмм.

Сезон ягод в разгаре, и можно насладиться не только ранней клубникой, но и другими дарами грядок и лесов. Кроме того, поговаривают, что этот натуральный десерт идеален для снижения веса и очищения организма, если "посидеть" на нем недельку. Но насколько это правда? Ответ на этот вопрос мы искали с нашим экспертом — Наталией Самойленко, диетологом-эндокринологом.

В ЧЕМ ПОЛЕЗНОСТЬ МЕНЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ ЯГОД

Ягоды насыщают организм витаминами и минералами, восполняя их потерю за предыдущие месяцы, бедные на фрукты и овощи.

Клетчатка в них помогает очиститься кишечнику и вывести токсины из организма, что придаст не только тонуса, но и заметно улучшит качество кожи.

Они не содержат жиров, потому питание только ягодами вынуждает организм использовать внутренние запасы жира, и таким образом достигается похудательный эффект. Ему способствует также то, что в той или иной мере ягоды (в зависимости от вида) имеют мочегонный эффект, а потому выводят лишнюю жидкость из организма, из-за чего стрелки весов или циферки на них идут вниз. Как правило, ягодный рацион позволяет скинуть 3-5 кг, в зависимости от начального веса.

СКОЛЬКО МОЖНО СИДЕТЬ НА ДИЕТЕ

Идеально — один день в неделю, максимум — три дня. Больше не стоит по двум причинам. Первая — ягоды почти не содержат белок и совсем лишены жира. А активный обмен веществ возможен лишь при поступлении в организм сразу трех веществ. Вторая — ягоды, являясь концентратом углеводов, ведут к повышению уровня сахара, далее — к увеличению выработки инсулина. Это бьет по поджелудочной железе, и как следствие — опосредованно нарушает баланс в гормональной системе. Регулярное превышение указанной длительности ягодной диеты может привести к стойкому повышению уровня сахара в крови. Кроме того, потребление большого количества углеводов может привести к набору веса.

Также ягоды повышают аппетит. Как следствие — человек станет есть ягод еще больше, и снова-таки не худеть, а — наоборот.

Еще нюанс: повышенный аппетит вкупе с долгим отсутствием в рационе белков и жиров (больше трех дней) приведет к тому, что после окончания разгрузки на ягодах человек начнет есть за троих. И спрашивается: к чему такая диета?

КАКИЕ ЯГОДЫ ЛУЧШЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Для диеты не подходит черешня — она тяжела в переваривании: если есть только ее, это перегружает поджелудочную железу, и как следствие вызывает вздутие живота и боль. Крыжовник и красная смородина раздражают стенки желудка, увеличивая секрецию желудочных соков. При использовании разгрузки на этих ягодах регулярно может развиться гастрит.

Если вы страдаете таким расстройством в работе ЖКТ, как диарея, вам не подойдет клубника, а если запорами, то — черника.

В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИХ СТОИТ ЕСТЬ

Оптимально съедать по 250—300 г ягод 5 раз в день. При этом необходимо соблюдать питьевой режим — употреблять воду в объеме 30 мл на 1 кг веса (за 30 минут до еды, или через 1,5 часа после нее). Если на дворе жара — количество воды стоит увеличить на 20%. Как уже было сказано, питание одними ягодами ведет к дефициту жиров и белков в организме. И если отсутствие жиров в меню даже три дня организм может не почувствовать, то нехватка белков — это уже не оздоровление. Ведь белок — это "строительный материал" любого органа и системы в нашем организме. При его дефиците будет разрушаться мышечная масса, снизится скорость обмена веществ, и по окончании диеты есть риск вернуться к прежнему весу.

Потому в идеале стоит два приема пищи из пяти сделать белковыми и ввести в рацион, например, белок яйца, творог, кефир или йогурт.

КОМУ ЯГОДНОЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДХОДИТ

Категорически ягодная диета не подходит тем, кто имеет любые заболевания желудочно-кишечного тракта или сахарный диабет.

Также ягоды принесут сомнительную пользу при наличии мочекаменной болезни: они могут сдвинуть "песок" или "камни" в почках. А в случае диагностированных нарушений в работе почек (при которых всегда есть повышенный уровень мочевой кислоты) питание только ягодами приведет к образованию "песка".