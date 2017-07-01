Боль в спине: 5 простых упражнений, которые позволят забыть о проблеме
|01.07.17 09:04
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При возникновении боли в спине стоит задуматься о том, как вы проводите свой день. Находите ли вы время для легкой зарядки и разминки мышц. Пять простых упражнений, которые помогут снять напряжение мышц в области спины и поясницы. Для устранения этой проблемы понадобится всего несколько дней.
Подъем бедер лежа
Ложитесь на спину, согните ноги в коленях и вытяните руки вдоль тела. Оторвите бедра от пола и поднимите вверх, перенося вес на пятки. Повторите упражнение 20 раз и так сделайте 3 подхода.
Подъем рук и ног на животе
Постелите на пол коврик для йоги. Ложитесь на живот, вытяните руки вперед. Одновременно поднимайте руки и ноги и вверх, при этом старайтесь не делать резких движений. Повторите упражнение 10-15 раз.
Махи ногами на четвереньках
Примите коленно-локтевую позу (на четвереньках). Поднимите одну ногу, согнутую в колене, чтобы спина с ногой были на одной линии. Сделайте 10-15 махов, после чего смените ногу.
Упражнение "Книжка"
Ложитесь на спину, ноги держите прямыми. Также прямые руки расположите за головой. При выдохе поднимайте корпус с руками и прямыми ногами одновременно вверх. Это упражнение напоминает закрывание книжки, отчего и получило свое название. На вдохе корпус возвращается в исходное положение. Сделайте 3-4 подхода по 10 раз.
Скрещивание ног лежа
Ложитесь на коврик для йоги и упритесь ладонями в пол. Оторвите ноги от пола примерно на 20-30 см. Делайте движения ногами из стороны в сторону, перекрещивая их. Повторите упражнение 20-25 раз.