ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

01.07.17 12:40Сколько просмотров этой статьи89Сколько комментариев этой статьи0

Всего лишь 5 доступных всем продуктов помогут вам избавиться от такой неприятности, как прыщи.

Прыщи – проблема, которая доставляет неприятности многим людям. В некоторых случаях первопричиной высыпаний на коже может послужить неправильное питание. Стоит поменять пищевые привычки или на время отказаться от привычных продуктов, как вы заметите изменения. Причем эти изменения могут происходить как в лучшую, так и в худшую сторону. Все зависит от того, какие конкретно продукты питания преобладают в вашем пищевом рационе.

Чистая вода Для нашего организма нет ничего лучше чистой воды. Откажитесь от газировок и других напитков в пользу чистой воды, и результат не заставит себя долго ждать. Вода очищает организм на клеточном уровне, избавляя его от токсинов, тем самым поддерживая здоровый вид и молодость кожи. Достаточное употребление чистой воды поможет избежать обезвоживания кожи. Она не будет шелушиться и дольше будет сохраняться упругой.Специалисты советуют пить воду из расчета 30 мл на 1 кг массы тела. То есть человек массой 70 кг должен выпить в день примерно 2 литра воды.

Оливковое масло

Лучше всего пищу готовить на оливковом масле. Оно очень полезно не только для вашей кожи, но и для всего организма. В оливковом масле содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 кислоты), а также витамины, поддерживающие нормальное состояние кожи. Так витамин Е является мощным антиоксидантом, помогающим бороться с болезнетворными бактериями и способствующим поддержанию упругости кожных покровов. Витамин А обладает противовоспалительными свойствами, а также улучшает эластичность кожи.

Имейте в виду, что оливковое масло можно не только принимать в пищу, но и использовать в качестве косметического средства. Оливковое масло является компонентом многих кремов и масок.

Рыба и мясо

Рыба и мясо – это источники полноценного животного белка. Достаточное употребление белка является хорошей профилактикой различных проблем с кожей, в том числе угревой болезни и прыщей. Протеины позволяют добиться более гладкой и упругой кожи, а также помогут вам поддерживать организм в хорошей физической форме. Кроме того, в рыбе (особенно жирной) содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, речь о которых шла выше.

Орехи и пшеница

Ценность орехов и пшеницы главным образом состоит в том, что в этих продуктах содержится большое количество микроэлемента селена. Этот элемент обладает выраженным противовоспалительным действием, что, в том числе, помогает избежать появления прыщей на лице. Кроме того, в орехах и пшенице содержатся витамины А, Е, а также ненасыщенные жирные кислоты. Медики уверяют, что если включить эти продукты в свой рацион, то относительно быстро можно заметить изменения в лучшую сторону.

Зеленый чай

Ценность зеленого чая во многом заключается в содержании в нем таких ценных компонентов, как катехины. Эти вещества обладают выраженными противовоспалительными свойствами, а также активно борются со свободными радикалами, которые портят внешний вид кожи, вызывая преждевременное старение. В целом, такие свойства зеленого чая позволяют ему бороться и с такой проблемой, как прыщи. Косметологи советуют принимать зеленый чай не только внутрь, но и в качестве косметического средства в виде лосьона или тоника. Это поможет вам справиться с местным воспалительным процессом, а также устранить угревую сыпь и прыщи с кожи лица.

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