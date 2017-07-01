Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

|01.07.17 14:48
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Красивые и здоровые волосы всегда украшают человека и, конечно же, девушки всегда мечтают о таких волосах.
Наши волосы нуждаются в уходе и красоте не меньше, чем наше лицо или тело. И, как утверждают специалисты, улучшить состояние волос можно даже если ухаживать за ними по специальному календарю.
Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017:
1 июля – Хороший день для стрижки волос и их оздоровления. Этот день благоприятен для окраски и химической завивки волос.
2 июля – День также благоприятен для стрижки. Удачно пройдет окрашивание волос и химическая завивка.
5 июля – удачными выйдут стрижки для тех, у кого волосы имеют склонность к жирности. Сегодняшний день хорош для тех, кто хочет под краской спрятать седину.
6 июля – сегодня день также благоприятен для стрижки волос, склонных к жирности. Не следует делать химическую завивку. При этом хорошо ляжет на волосы краска ярких тонов.
7 июля – день благоприятен для тех же процедур, что и предыдущий.
8 июля – сегодня будут удачными короткие стрижки, они значительно оздоровят волосы. Удачный день для мелирования и химической завивки. Волосы окрасятся, если их красить сегодня в коричневые тона.
9 июля – день также удачен для коротких стрижек, волосы будут отлично выглядеть, и значительно лучше расти. День также благоприятен для мелирования и окрашивания в темные тона.
10 июля – стрижка в этот день будет удачной, однако, рост волос значительно замедлится. Не стоит в этот день окрашивать волосы.
11 июля – день также благоприятен для стрижек, но только для тех, кто не стремится отрастить волосы. День неудачный для того, чтобы красить волосы.
12 июля – сегодня сохраняются те же рекомендации, что и в предыдущий день.
15 июля – благоприятный день для стрижки вьющихся волос. Отличный день для покраски волос в смелые, яркие тона, а также в светлые тона.
16 июля – день благоприятен для того, чтобы сделать стрижку на кудрявых или волнистых волосах. Хорошо ляжет краска ярких и светлых тонов.
17 июля – благоприятный день для короткой стрижки. Для окраски волос день удачен, но если для окраски будут выбраны натуральные тона
18 июля – сегодня стоит следовать рекомендациям предыдущего дня.
19 июля – день подходит для оздоровительных процедур. А вот стрижки и окраски лучше отложить на более благоприятный период.
20 июля – сегодня следует выполнять рекомендации предыдущего дня.
23 июля – сегодня для стрижек день неудачный. От любого химического воздействия на волосы также следует воздержаться.
24 июля – подходящий день для стрижки ломких и тонких волос. Хорошо ляжет краска в рыжих тонах.
25 июля – хороший день для стрижки поврежденных волос, с целью их оздоровления. Прекрасный день для окрашивания огненной гаммы.
26 июля – отличный день для стрижки здоровых, густых волос. Хорошо окрашивать волосы в темные шоколадные тона.
27 июля – сегодня действуют те же рекомендации, что и в предыдущий день.
28 июля – благоприятный день для любых стрижек. Отличный день для любого цвета и вида окрашивания волос.
29 июля – подходящий день для любых стрижек. Хорошо ляжет краска любых тонов.