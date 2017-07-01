Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

Красивые и здоровые волосы всегда украшают человека и, конечно же, девушки всегда мечтают о таких волосах.

Наши волосы нуждаются в уходе и красоте не меньше, чем наше лицо или тело. И, как утверждают специалисты, улучшить состояние волос можно даже если ухаживать за ними по специальному календарю.

Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017:

1 июля – Хороший день для стрижки волос и их оздоровления. Этот день благоприятен для окраски и химической завивки волос.

2 июля – День также благоприятен для стрижки. Удачно пройдет окрашивание волос и химическая завивка.

5 июля – удачными выйдут стрижки для тех, у кого волосы имеют склонность к жирности. Сегодняшний день хорош для тех, кто хочет под краской спрятать седину.

6 июля – сегодня день также благоприятен для стрижки волос, склонных к жирности. Не следует делать химическую завивку. При этом хорошо ляжет на волосы краска ярких тонов.

7 июля – день благоприятен для тех же процедур, что и предыдущий.

8 июля – сегодня будут удачными короткие стрижки, они значительно оздоровят волосы. Удачный день для мелирования и химической завивки. Волосы окрасятся, если их красить сегодня в коричневые тона.

9 июля – день также удачен для коротких стрижек, волосы будут отлично выглядеть, и значительно лучше расти. День также благоприятен для мелирования и окрашивания в темные тона.

10 июля – стрижка в этот день будет удачной, однако, рост волос значительно замедлится. Не стоит в этот день окрашивать волосы.

11 июля – день также благоприятен для стрижек, но только для тех, кто не стремится отрастить волосы. День неудачный для того, чтобы красить волосы.

12 июля – сегодня сохраняются те же рекомендации, что и в предыдущий день.

15 июля – благоприятный день для стрижки вьющихся волос. Отличный день для покраски волос в смелые, яркие тона, а также в светлые тона.

16 июля – день благоприятен для того, чтобы сделать стрижку на кудрявых или волнистых волосах. Хорошо ляжет краска ярких и светлых тонов.

17 июля – благоприятный день для короткой стрижки. Для окраски волос день удачен, но если для окраски будут выбраны натуральные тона

18 июля – сегодня стоит следовать рекомендациям предыдущего дня.

19 июля – день подходит для оздоровительных процедур. А вот стрижки и окраски лучше отложить на более благоприятный период.

20 июля – сегодня следует выполнять рекомендации предыдущего дня.

23 июля – сегодня для стрижек день неудачный. От любого химического воздействия на волосы также следует воздержаться.

24 июля – подходящий день для стрижки ломких и тонких волос. Хорошо ляжет краска в рыжих тонах.

25 июля – хороший день для стрижки поврежденных волос, с целью их оздоровления. Прекрасный день для окрашивания огненной гаммы.

26 июля – отличный день для стрижки здоровых, густых волос. Хорошо окрашивать волосы в темные шоколадные тона.

27 июля – сегодня действуют те же рекомендации, что и в предыдущий день.

28 июля – благоприятный день для любых стрижек. Отличный день для любого цвета и вида окрашивания волос.

29 июля – подходящий день для любых стрижек. Хорошо ляжет краска любых тонов.