Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

01.07.17 14:48Сколько просмотров этой статьи98Сколько комментариев этой статьи0

Красивые и здоровые волосы всегда украшают человека и, конечно же, девушки всегда мечтают о таких волосах.

Наши волосы нуждаются в уходе и красоте не меньше, чем наше лицо или тело. И, как утверждают специалисты, улучшить состояние волос можно даже если ухаживать за ними по специальному календарю.

Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017:

1 июля – Хороший день для стрижки волос и их оздоровления. Этот день благоприятен для окраски и химической завивки волос.

2 июля – День также благоприятен для стрижки. Удачно пройдет окрашивание волос и химическая завивка.

5 июля – удачными выйдут стрижки для тех, у кого волосы имеют склонность к жирности. Сегодняшний день хорош для тех, кто хочет под краской спрятать седину.

6 июля – сегодня день также благоприятен для стрижки волос, склонных к жирности. Не следует делать химическую завивку. При этом хорошо ляжет на волосы краска ярких тонов.

7 июля – день благоприятен для тех же процедур, что и предыдущий.

8 июля – сегодня будут удачными короткие стрижки, они значительно оздоровят волосы. Удачный день для мелирования и химической завивки. Волосы окрасятся, если их красить сегодня в коричневые тона.

9 июля – день также удачен для коротких стрижек, волосы будут отлично выглядеть, и значительно лучше расти. День также благоприятен для мелирования и окрашивания в темные тона.

10 июля – стрижка в этот день будет удачной, однако, рост волос значительно замедлится. Не стоит в этот день окрашивать волосы.

11 июля – день также благоприятен для стрижек, но только для тех, кто не стремится отрастить волосы. День неудачный для того, чтобы красить волосы.

12 июля – сегодня сохраняются те же рекомендации, что и в предыдущий день.

15 июля – благоприятный день для стрижки вьющихся волос. Отличный день для покраски волос в смелые, яркие тона, а также в светлые тона.

16 июля – день благоприятен для того, чтобы сделать стрижку на кудрявых или волнистых волосах. Хорошо ляжет краска ярких и светлых тонов.

17 июля – благоприятный день для короткой стрижки. Для окраски волос день удачен, но если для окраски будут выбраны натуральные тона

18 июля – сегодня стоит следовать рекомендациям предыдущего дня.

19 июля – день подходит для оздоровительных процедур. А вот стрижки и окраски лучше отложить на более благоприятный период.

20 июля – сегодня следует выполнять рекомендации предыдущего дня.

23 июля – сегодня для стрижек день неудачный. От любого химического воздействия на волосы также следует воздержаться.

24 июля – подходящий день для стрижки ломких и тонких волос. Хорошо ляжет краска в рыжих тонах.

25 июля – хороший день для стрижки поврежденных волос, с целью их оздоровления. Прекрасный день для окрашивания огненной гаммы.

26 июля – отличный день для стрижки здоровых, густых волос. Хорошо окрашивать волосы в темные шоколадные тона.

27 июля – сегодня действуют те же рекомендации, что и в предыдущий день.

28 июля – благоприятный день для любых стрижек. Отличный день для любого цвета и вида окрашивания волос.

29 июля – подходящий день для любых стрижек. Хорошо ляжет краска любых тонов.

Похожие новости

25.06.17 16:35Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

22.03.17 18:157 индийских секретов для быстрого роста волос

17.02.17 12:55В Минздраве вдвое сократили список болезней на запрет усыновления

14.02.17 12:11Эти 5 вещей делают мужчины, как только начинают терять волосы

22.01.17 17:15С жителей Украины будут собирать по 100 грн: решение кабмина

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

12:00На Николаевщине открыли "Главный центр МВД"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 17:532350

Горожан приглашают на встречу со спортивной элитой Николаевщины

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462270

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама