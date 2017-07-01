Медики предупреждают об опасности кремов от загара

Кремы от загара содержат токсичные вещества.

Учёные МГУ им. М.Ломоносова заявляют, что кремы от загара содержат токсичные вещества. Практически все их виды содержат авобензон, который под воздействием солнечных лучей и хлорированной воды распадается на токсины прямо на коже человека, отравляя его.

В результате проведённого исследования, учёные установили, что авобензон сам по себе не опасен и никакого ущерба здоровью людей не наносит. Благодаря своим свойствам он наоборот, защищает кожу от ультрафиолета, как бы «преобразовывая» его и рассеивая.

Но это не совсем так. В результате воздействия на авобензон солнечного света и хлорированной воды, вещество начинает вступать в химические реакции, в результате чего образовываются до 20 различных химических веществ, среди которых фенолы и ацетофеноны.

Вот именно они и являются очень токсичными для человеческого организма.

Например, хлорированный ацетофенон используется в спецсредствах со слезоточивым газом, с помощью которого полиция разгоняет буйных демонстрантов.

Наибольшую опасность представляет то, что превращение безвредного и в целом полезного крема от загара в токсичный продукт происходит практически мгновенно, то есть сразу же на коже человека, который либо купается, либо загорает ничего не подозревая.