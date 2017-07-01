Следите за руками: изменения на ладони могут предупредить о раке

77% страдающих онкологией не придали значения тому, что внешний вид их ладоней изменился. Хотя ладошки подсказывали, что в человеке поселился смертельный недуг.

Чем раньше выявлен рак, тем выше шансы от него избавиться, не устают повторять врачи-онкологи.

Они разрабатывают новые методы диагностики смертельного недуга.

Американская компания планирует создать специальную жевательную резинку, которая поможет диагностировать рак. Врачи по другую сторону Атлантики советуют внимательней следить за ладонями. Изменение внешнего вида ладошек могут признаком рака, передает Joinfo.ua

Сыпь и волдыри – опасные признаки

К такому мнению, после серии исследований, пришли онкологи из Великобритании. Изучая на практике людей, перенесших рак, они заметили, что ладони таких пациентов отличаются грубоватостью и имеют припухлости.

По мнению британских экспертов, к любым телесным изменениям стоит относиться серьезно, так как они могут возникать в результате заболевания раком.

Непонятный зуд, волдыри, сыпь, загрубевшие участки на коже могут свидетельствовать о ранней стадии онкологии.

В ходе исследований было установлено, что почти 18 процентов пациентов с раковым диагнозом видели на своем теле новообразование неизвестного происхождения, при этом подавляющее большинство, примерно 77%, не придавали этому значения.

Специалисты подчеркнули, что особенно должно настораживать, если после случайного удара появившиеся шишка или синяк не исчезают в течение нескольких недель.