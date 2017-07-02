Яку їжу не можна зберігати в холодильнику

Гастроентерологи з США вказали на помилки людей, пов’язані зі зберіганням їжі в холодильнику

Про це пише invaders.com.

Не варто зберігати в холодильнику картоплю. Цей овоч слід тримати пересипаним в картонну коробку в темному провітрюваному місці. У холодильнику, як зазначили експерти, картопляний крохмаль швидко перетворюється на цукор, що робить продукт небезпечним з точки зору дієтології. Також немає сенсу зберігати в холодильнику моркву, тому що її зберігання не терпить вологи і сильного холоду. Перебуваючи довго у холодильній камері, морквина стає водянистою і швидко піддається гниттю, повідомили експерти.

Зокрема, температура холодильника швидко псує цитрусові фрукти. Для повного дозрівання їм необхідна кімнатна температура, підкреслили вчені. За їх словами, в холодильник можна прибрати розрізаний ананас або розрізані кавун і диню. Але і в цьому випадку зберігання не повинно перевищувати двох днів, а самі розрізані частини плодів повинні бути повністю вкриті, наприклад, поміщені в контейнер.

Не підходить зберігання в холодильнику і для оливкової олії. Ті, хто ховає її туди, просто псують корисний продукт. Її слід тримати в темному і прохолодному місці.