Названо залежність, яка швидко й ефективно покращує роботу пам'яті

Фахівці Відкритого університету в Барселоні розвіяли міф про шкідливий вплив комп’ютерних ігор на мозок людини. Про таке пише new-s.com.ua.

Вчені проаналізували дані 122 наукових досліджень, в результаті дійшли висновку, що відеоігри позитивно впливали на ділянки головного мозку, пов’язані з увагою та зорово-просторовими навичками. Виявляється, мозок геймера здатний набагато швидше й ефективніше справлятись із вирішенням багатьох завдань. Крім того, пам’ять у людини, захопленої відеоіграми, є значно кращою.

Хоча при тім дослідники й змушені були констатувати, мовляв, багатогодинні ігри за комп’ютером призводять до збільшення ваги, порушення зору, дестабілізації емоційного стану.