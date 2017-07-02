Ця ягода очистить судини й зміцнить серце Виявляється, вберегти судини й серце, нормалізувати кровотворення й роботу кишківника, застрахувати від проблем із зубами та горлом можуть плоди одного дерева. Мова про шовковицю, запевняють медики. Шовковиця містить калій, який у першу чергу сприяє скріпленню серцевого м"яза. До того ж, калій покращує перистальтику кишківника, тому додавати шовковицю до раціону слід з метою профілактики закрепів.

В цій ягоді є натрій, який відповідає за нормалізацію водно-сольового балансу в організмі людини, попереджує утворення набряків.

Корисним є й сік із шовковиці: сприяє зміцненню стінок капілярів, покращує згортання крові, попереджуючи кровотечі. Також це допомагає при стоматиті та інших хворобах ротової порожнини, при болю в горлі. А оскільки в цьому напої є вітаміни групи В, йдеться про користь для процесів кровотворення.

Шовковиця має у своєму складі унікальну речовину- ресвератрол. Отже, допомагає боротися з інфекціями, викликаними патогенними мікроорганізмами.

Ця ягода має й сечогінні властивості.

В темних сортах - багато заліза, тож йдеться про профілактику анемії.

А є вітаміни С, А і Е, а також магній, сприяють стабілізації нервової системи, нормалізації артеріального тиску, пише zdorov-info.com.ua. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама