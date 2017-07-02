Ця ягода очистить судини й зміцнить серце

02.07.17 12:30Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Виявляється, вберегти судини й серце, нормалізувати кровотворення й роботу кишківника, застрахувати від проблем із зубами та горлом можуть плоди одного дерева. Мова про шовковицю, запевняють медики.

  • Шовковиця містить калій, який у першу чергу сприяє скріпленню серцевого м"яза. До того ж, калій покращує перистальтику кишківника, тому додавати шовковицю до раціону слід з метою профілактики закрепів.

  • В цій ягоді є натрій, який відповідає за нормалізацію водно-сольового балансу в організмі людини, попереджує утворення набряків.

  • Корисним є й сік із шовковиці: сприяє зміцненню стінок капілярів, покращує згортання крові, попереджуючи кровотечі. Також це допомагає при стоматиті та інших хворобах ротової порожнини, при болю в горлі. А оскільки в цьому напої є вітаміни групи В, йдеться про користь для процесів кровотворення.

  • Шовковиця має у своєму складі унікальну речовину- ресвератрол. Отже, допомагає боротися з інфекціями, викликаними патогенними мікроорганізмами.

  • Ця ягода має й сечогінні властивості.

  • В темних сортах - багато заліза, тож йдеться про профілактику анемії.

  • А є вітаміни С, А і Е, а також магній, сприяють стабілізації нервової системи, нормалізації артеріального тиску, пише zdorov-info.com.ua.

Похожие новости

30.01.17 10:02Эти плоды назвали средством от диабета

02.12.15 09:39В США впервые начнутся массовые испытания продлевающего жизнь препарата

15.04.15 11:08Врачебная тайна и безопасность общества

22.12.13 11:15Чем опасен трудоголизм

01.12.09 08:43Грязная тайна СПИДа

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 02.07.2017

Закругление верхнее-левое

15:50На Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы

14:452 июля: какие сегодня праздники

14:31Стоматологи напомнили о последствиях плохой гигиены

14:20На границе с Польшей задержали фуру со 100 килограммами контрабандного янтаря (ФОТО)

14:10Усик вийде на бій в боксерській Лізі чемпіонів

14:00Губернатор Олексій Савченко привітав моряків з їх професійним святом

13:50С мусорных площадок Львова вывезли более 50% мусора

13:40Експерт викрив кремлівський план затяжної окупації Донбасу

13:30Как не купить краденный автомобиль

13:20Пожежа у Хмельницькому: 50 пожежників рятували від вогню торгівельно-виробниче приміщення

13:10Реальная зарплата украинцев выросла на 1,4%

13:00Депутат заявил, что в больницах Николаева продолжают требовать «благотворительную» помощь

12:50Ливень в Донецке: поток воды сбил с ног и унес женщину. Видеофакт

12:40Маша Ефросинина удивила странным снимком

12:30Ця ягода очистить судини й зміцнить серце

12:20Фонсека: Все игроки "Шахтера" остаются в команде

12:10В центре Николаева наркоманы "кайфуют" под звон колоколов

12:00В Черкасской области показали древнейшие в Европе семена

11:50Ученые предлагают модифицировать геном коров из-за глобального потепления

11:40Массовые отравления в Киеве: Госпотребслужба озвучила шокирующие данные проверки общепитов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.06.17 15:513230

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

18.06.17 16:132970

Савченко прокомментировала отмену «закона Савченко» президентом

18.06.17 16:293060

В Одессе отменили концерт Басты

18.06.17 16:413350

Специальный пляж для инвалидов в Хорватии (видео)

Самые читаемые

18.06.17 17:275770

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295560

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204980

По волнам воспоминаний…

24.06.17 09:054830

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама