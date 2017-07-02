Стоматологи напомнили о последствиях плохой гигиены

Иногда, если пропустить утренний ритуал чистки зубов, возникает чувство голода. Причина в следующем: за ночь на языке скапливаются бактерии, которые попадают в желудок, если их не удалить. Раздраженный желудок и посылает сигналы, которые можно интерпретировать как голод.

В целом врачи подчеркивают: желудочно-кишечный тракт начинается с полости рта, а потому так важно для пищеварения сохранение кислотно-щелочного баланса. Ведь все начинается с пережевывания пищи, в процессе которого она измельчается и обрабатывается слюной. Наша слюна содержит лизоцим — вещество, необходимое для борьбы с микробами. Плохая гигиена полости рта означает проблемы с зубами и неспособность тщательно пережевывать пищу. В итоге в желудок попадают крупные куски пищи, недостаточно смоченные слюной. Результатом может стать даже язва желудка и затрудненное переваривание пищи в целом.

Плохое переваривание означает, что в организм поступает недостаточно питательных веществ. Это грозит хрупкостью ногтей и волос, быстрым старением кожи, синдромом хронической усталости. А еще нередко люди с проблемными зубами и деснами отказываются от полезных продуктов, требующих тщательного пережевывания. Их выбор падает на сытные продукты, содержащие быстрые углеводы (картофельное пюре, разваренный рис, макароны, мягкие булочки), приводящие к набору веса.

«Вспомним последствия недостаточной гигиены — в их число входит пародонтит, а это фактически очаг постоянного воспаления и инфекции во рту. В крови повышается содержание С-реактивного белка, который разрушает сосуды и провоцирует проявление атеросклеротических бляшек. Из числа людей, страдающих пародонтитом в хронической форме, у 15% отмечено еще и истончение стенок сосудов. Все это повышает риск инфарктов и инсультов А для больных сахарным диабетом есть новости еще хуже: хронический пародонтит значительно усложняет контроль над уровнем сахара в крови и снижение гликированного гемоглобина», — рассказывает Юлия Клоуда, руководитель экспертного журнала о стоматологии.

Запах изо рта — логичное следствие того, что зубы не почищены. Это следствие жизнедеятельности бактерий, которые активно осваивают остатки не вычищенной пищи. Чем активнее размножаются бактерии, тем выше риск развития кариеса и воспаления десен. А если регулярно забывать о чистке уже пораженных им зубов и воспаленных десен, то последствия станут еще серьезнее: пульпиты, пародонтиты, гингивиты; вплоть до удаления зубов. Кстати, если не удалять налет, скапливающийся у края десен, со временем возникнет воспаление десневых карманов. Вычистить их нелегко даже с помощью стоматолога, а домашняя гигиена тут и вовсе почти бессильна. Пища гниет, десны воспаляются, начинается пародонтит, гингивит или стоматит. При этом важно помнить — вылечить начинающийся пародонтит очень трудно, хронический — невозможно, только сдерживать его развитие. В итоге он приводит к ослаблению связок, удерживающих зубы, они начинают шататься и в конце концов выпадают. Именно такие тяжелые и неприятные последствия вызывает, казалось бы, невинная вещь — пропуск ежедневной гигиены.

Клоуда отмечает: «Что касается кариеса, то он не так прост. Хотя его поможет предотвратить качественная гигиена зубов (она снижает вероятность его развития на 95%). Но если упустить момент, то кариес дойдет до пульпита, а если игнорировать и пульпит, то дело кончится периодонтитом — воспалением околозубных тканей. За ним следует потеря зуба. Если же утраченный зуб не восстановить, то во-первых, начнет «уходить» кость, во-вторых, повышенная нагрузка на соседние зубы приведет к их ускоренному износу, а, в-третьих, — исказятся пропорции лица, появятся лишние морщины, глубже станут носогубные складки. В нашем организме все тесно взаимосвязано. Стоит регулярно забывать о какой-нибудь вроде бы «незначительной мелочи» — и в результате наступают крайне неприятные последствия. Гигиена ротовой полости занимает совсем немного времени, но поможет сохранить здоровье всего организма на долгие годы».