Симптоми небезпечного кишкового захворювання – сальмонельозу

03.07.17 09:00Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Сальмонельозом називається гостра кишкова інфекція, збудником якої є бактерії роду Salmonella.

Ця недуга дуже небезпечна, адже призводить до надзвичайно швидкого зневоднення організму, інфекційно-токсичного шоку, гострої серцевої та печінкової недостатності, набряку головного мозку, інфекції жовчно- та сечовивідних шляхів та навіть пневмонії. Тож про симптоми сальмонельозу слід знати всім, щоб своєчасно звернутися за медичною допомогою.

Як передається сальмонельоз та які його симптоми?

Першоджерелом інфекції є свійські тварини: корови, свині, коні, вівці, а також птахи. Вони виділяють збудник хвороби із сечею, фекаліями, слиною, молоком. Неправильні санітарні умови з утримання домашніх птахів та тварин призводять до зараження сальмонельозом, наприклад, через яйця чи молоко. Заражена людина інфікує здорову у фекально-оральний спосіб (через брудні руки), дуже рідко захворювання передається побутовим шляхом.

Особливо небезпечним сальмонельоз є для дітей першого року життя, оскільки вони дуже вразливі до сальмонели, а лікувати їх важко. Сальмонельоз, як й інші кишкові інфекції, частіше зустрічається влітку, під час спеки.

Інкубаційний період хвороби складає 6-48 годин, далі вона дає про себе знати такими симптомами: слабкість; запаморочення голови; головний біль; підвищення температури тіла до 38-39°С; біль у шлунку, в області пупка; блювота з неперетравленими залишками їжі, яка згодом стає водянистою, з домішками жовчі; діарея з пінистими, водянистими каловими масами зеленого кольору зі слизом; сухий язик з білим нальотом; здуття живота, посилене газоутворення.

Хвороба починається гостро, діарея закінчується через 3-4 дні, а всі симптоми зникають приблизно на 5-й день розвитку сальмонельозу. Робота шлунково-кишкового тракту налагоджується десь через 2 тижні із моменту фіксації перших симптомів хвороби. Декілька днів інтенсивної діареї та блювання призводить до дуже небезпечного для життя зневоднення організму, тож зволікати з медичною допомогою не можна. Остаточно поставити діагноз “сальмонельоз” можна лише в лікарні за аналізом блювотних мас та калу.

Щоб не захворіти на сальмонельоз, слід завжди мити руки перед їжею, не їсти погано просмажене м’ясо, не пити сирі яйця, пити лише кип’ячене молоко. Також варто мати окремий ніж та дошку для приготування м’яса і риби. Ще одна порада – уникайте сумнівних закладів громадського харчування, особливо у літній період. Та головне – не зволікайте зі зверненням за медичною допомогою у разі появи симптомів сальмонельозу, особливо якщо це стосується малих дітей.

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