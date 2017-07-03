Учені підрахували, скільки разів на місяць чоловікам потрібно займатися сексом задля профілактики раку

03.07.17 10:45Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Сім'явиверження дозволяють організму позбавитися від токсинів.

Дослідники з Гарвардського університету з'ясували, що чоловіки можуть захистити себе від розвитку раку простати.

Для цього потрібно регулярно займатися сексом, передає Indy100. Такий висновок було зроблено після обстеження 32 тисяч чоловіків в США.

З'ясувалося, що ті, хто частіше еякулює, на 33% рідше стикаються з раком простати, в порівнянні з менш сексуально активними учасниками дослідження.

Наразі невідомо, чому так відбувається. Одним із припущень є те, що сім'явиверження дозволяють організму позбавитися від токсинів.

"Це велике за обсягом дослідження дає переконливий доказ доброчинної ролі сім'явиверження в запобіганні раку простати. Ми вважаємо, що двадцять одне або більше сім'явиверження на місяць, може захистити чоловіків від раку простати", - заявили автори дослідження.

Окрім того, дослідники визначили позитивну роль дієти в профілактиці онкологічних захворювань простати.

"Якщо чоловік хоче уникнути раку простати і операцій, він повинен зробити все, щоб знизити вміст жирів у їжі, уникнути токсинів, які сприяють проблемам простати і почати серйозну дієту, яка об'єднує основні добавки, які впливають на передміхурову залозу", - підкреслив один з авторів дослідження, доктор Джеймс Балч.

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