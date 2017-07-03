Недосипаючи, ми з’їдаємо на 40% калорій більше

03.07.17 11:45Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Давно доведено, що чим менше ми спимо, тим більше їмо.

Людина, яка хронічно недосипає, отримує в середньому на 40% калорій більше, ніж потрібно. Поганий нічний сон винний у тому, що гормони голоду і насичення лептин і грелін виробляються неправильно, і сигнал про насичення надходить у мозок із затримкою (вже після того, як ми з'їли ще парочку тістечок). Якщо ж слідкувати за якістю сну та дотримуватися низки рекомендацій, то ніч можна використати для ефективного спалення жирів! Спимо і худнемо – хіба це не казка? Поки ми спимо, клітини нашого тіла очищуються, регулюється лімфотік і виводяться продукти обміну речовин. Для всіх цих процесів організму потрібна велика кількість енергії, яку він і отримує із наших жирових клітин. А щоб максимізувати кількість втрачених протягом сну калорій, дотримуйтесь декількох рекомендацій:

Пийте зелений чай

Зелений чай пришвидшує метаболізм - тому, випиваючи пару чашок протягом дня, а також перед сном, ви прискорите обмінні процеси і спалите за ніч більше калорій.

Побільше м’яти

Загальновідомим є той факт, що різні аромати по-різному впливають на наш організм: деякі запахи здатні покращити апетит і підсилити відчуття голоду, а деякі – навпаки, притупляють його. Одним із таких чудо-ароматів є запах м'яти. Прийміть перед сном розслаблюючу ванну з ефірною олією, випийте чай з листям м'яти (зелений!), почистіть зуби м’ятною пастою – це убереже вас від нічних набігів на холодильник.

Наведіть порядок на кухні

Обов’язково прибирайте на кухні після вечері – забуті на столі продукти, не помиті тарілки, запахи їжі – все це підвищує ваші шанси гарненько підкріпитися вночі, коли ви підете «просто попити водички».

Вживайте нежирні кисломолочні продукти

Молоко, кефір і домашній сир позитивно впливають на якість сну і допомагають боротися зі стресами. Більше того, ці продукти пришвидшують обмінні процеси в організмі і при своїй відносно невеликій калорійності є достатньо ситними.

Табу на техніку

Перед тим, як зберетесь у ліжко, сховайте подалі свої планшети і смартфони, вимкніть телевізор і ноутбук – доведено, що люди, в яких поруч з ліжком лежить купа різних пристроїв, більш схильні до набору ваги і ведення нездорового способу життя. До речі, поклавши телефон в іншій кімнаті, ви швидше прокинетесь зранку, адже щоб вимкнути будильник, вам точно потрібно буде встати з ліжка.

Додайте перчику

Ще один ефективний спосіб пришвидшити метаболізм – вживати гострі страви, наприклад, додайте трохи чорного або каєнського перцю до вашої звичайної склянки води з лимоном перед сном, і ви втратите за ніч більше калорій.

Силові тренування

Фізичні навантаження перед сном допоможуть утримати швидкість обмінних процесів на високому рівні навіть під час нічного відпочинку. Однак ніяких кардіонавантажень – вам буде важче заснути. Краще зробіть декілька силових вправ – так ви і м'язи підкачаєте, і калорії інтенсивніше спалите. Однак намагайтесь закінчити тренування за 2 години до сну. Коли ми спимо, в організмі продовжуються сотні процесів, у тому числі виведення токсинів і спалення калорій. Тому час нічного сну можна використати з максимальною користю, у чому вам і допоможуть наші невеличкі поради. Однак не забувайте, що найголовніше – це якість вашого сну: лягайте спати в один і той же час (найкориснішим є сон з 22 до 5 годин), слідкуйте за температурою у спальні (оптимальною є температура 18-22 градуси), регулярно провітрюйте кімнату, в якій ви спите. Не забувайте: дбаючи про якість свого нічного сну, ви дбаєте і про свою фігуру. Приємних вам «жироспалювальних» снів!

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