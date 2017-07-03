Ученые рассказали, чем опасны гаджеты для детей до 12 лет

03.07.17 18:29Сколько просмотров этой статьи131Сколько комментариев этой статьи0

Группа ученых провела исследование и установила, что современные гаджеты могут нанести вред здоровью детей.

В частности, исследователи рассказали о вреде мобильных гаджетов для детей до 12 лет.

В ходе эксперимента было установлено, что в настоящее время дети примерно в пять раз больше положенного времени проводят у экранов смартфонов и планшетов. Все это негативно сказывается на работе мозга человека и на его физическом состоянии.

Так, из-за длительных игр на смартфонах дети могут отставать в развитии, а также у них может возникнуть так называемое цифровое слабоумие. Кроме того, неудачи в мобильных играх могут развить у детей агрессию.

А длительные «посиделки» за видеоиграми и телевизором могут стать причиной появления у ребенка ожирения, так как в таком случае дети постоянно находятся в сидячем положении, не задумываясь о том, чтобы погулять и заняться спортом.

Поэтому ученые рекомендуют родителям не покупать современные гаджеты своим детям до 12 лет, в противном случае их будут ждать проблемы со здоровьем их ребенка.

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