В Киеве только 30% работников ресторанов проходят медосмотр

Остальные 70% покупают медкнижки нелегально, утверждают в Госпотребслужбе.

Только 30% персонала столичных заведений общественного питания действительно проходят медосмотр, остальные 70% покупают себе медицинские книжки, подчеркнул во время пресс-конференции председатель Госпродпотребслужбы Олег Рубан, сообщает Укринформ.

"Медицинские осмотры работников - это вызывающий момент на сегодня, в частности в Киеве. По нашим данным, только 30% личных медицинских книжек являются официальным документом, подтверждающим безопасность данного персонала. 70% - это фальсифицированные, купленные книги. Мы по каждому случаю обращаемся в Национальную полицию. И лица, которые покупают эти книги, несут одинаковую уголовную ответственность, как и лица, которые их продают", - сказал Рубан.

Он отметил, что относительно личных медицинских книжек мониторинг проводится уже 4-й месяц. И о факте, что только 30% персонала заведений питания легально прошли медосмотр и имеют официальные документы, сообщено КГГА и Национальной полиции. При Киевском горсовете уже созываемая группа относительно налаживания контроля в данной сфере.

Особенное внимание будет уделено сети Евразия, где за последние дня отравилось 35 людей. Рубан напомнил, что после случаев массового отравления удалось промониторить 83 объекта общественного питания, и на 60 из них (а это 80%) выявлено нарушение санитарного и ветеринарно-санитарного законодательства. И почти 30% этих объектов временно прекратили свою деятельность.

В частности, по его словам, не все субъекты хозяйствования имеют сопроводительные документы на сырье и товар, который приходит (рыбу, мясо). Часто пищеблок размещается на площади 10-15 кв.м, где невозможно придерживаться технологического режима.

Относительно технического оборудования, то оно или не работает, или повреждено (это и холодильное оборудование, и вытяжные шкафы, и вентиляционные системы). Есть нарушение в технологии приготовления, начиная от общего хранения продуктов, мойки яиц, дезинфекции помещения и инвентаря. Также нарушаются срок и условия хранения продуктов и готовых блюд.