Бег босиком опасен

Бег босиком является опасным для здоровья, так как обувь может в четыре раза сократить энергию удара стопы непосредственно о землю.

По словам ученых из Университета Невады, ступня поглощает самую большую часть удара. Специалисты отмечают, что активность мышц организована так, чтобы эффективно обезопасить туловище от мощных вибраций. При длительном беге могут возникать болезненные ощущения. Это происходит из-за регулярных соударений костей в суставах, сообщает Настроение по материалам сайта Runews24

Ученые заявили, что для бега требуется использовать спецобувь, которая снижает вибрации. В новых экспериментах специалисты хотят установить, как разная активность мышц способна контролировать воздействия ударов стопы.