Ученые связали эмоции человека с микрофлорой кишечника

Ученые нашли доказательства влияния кишечной микрофлоры на эмоциональное состояние человека.

О своем открытии исследователи сообщили в журнале Psychosomatic Medicine: Journal of Behavioral Medicine.

В ходе исследования ученые проанализировали образцы кала 20 женщин, возраст которых составляет 18-55 лет. Затем, исходя из полученных результатов, участников разделили на две группы. У первой в образцах нашли повышенное содержание бактерий рода Bacteroides, а у второй — из рода Prevotella. Используя МРТ, ученые установили, что преобладание Bacteroides коррелирует с увеличенным объемом серого вещества в префронтальной коре головного мозга и островковой доле. Эти области, в частности, задействованы в обработке сложной информации.

У группы женщин с повышенным содержанием Prevotella исследователи наблюдали уменьшенные объемы серого вещества в вышеназванных областях головного мозга. С другой стороны, у них зафиксировали повышенное количество связей, которые отвечают за эмоции, внимание и обработку сенсорных данных. Для таких женщин были более характерны тревожность и раздражительность. Последнее ученые также связывают с меньшей активностью гиппокампа у представителей второй категории.

Ранее сообщалось о том, что бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам "последней надежды" . Это означает, что в скором времени возможно появление бактерий, стойких ко всем известным типам лекарств, и такие гены стойкости уже замечены у бактерий, которые поражают людей.