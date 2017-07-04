Ученые связали эмоции человека с микрофлорой кишечника

04.07.17 12:30Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Ученые нашли доказательства влияния кишечной микрофлоры на эмоциональное состояние человека.

О своем открытии исследователи сообщили в журнале Psychosomatic Medicine: Journal of Behavioral Medicine.

В ходе исследования ученые проанализировали образцы кала 20 женщин, возраст которых составляет 18-55 лет. Затем, исходя из полученных результатов, участников разделили на две группы. У первой в образцах нашли повышенное содержание бактерий рода Bacteroides, а у второй — из рода Prevotella. Используя МРТ, ученые установили, что преобладание Bacteroides коррелирует с увеличенным объемом серого вещества в префронтальной коре головного мозга и островковой доле. Эти области, в частности, задействованы в обработке сложной информации.

У группы женщин с повышенным содержанием Prevotella исследователи наблюдали уменьшенные объемы серого вещества в вышеназванных областях головного мозга. С другой стороны, у них зафиксировали повышенное количество связей, которые отвечают за эмоции, внимание и обработку сенсорных данных. Для таких женщин были более характерны тревожность и раздражительность. Последнее ученые также связывают с меньшей активностью гиппокампа у представителей второй категории.

Ранее сообщалось о том, что бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам "последней надежды" . Это означает, что в скором времени возможно появление бактерий, стойких ко всем известным типам лекарств, и такие гены стойкости уже замечены у бактерий, которые поражают людей.

Похожие новости

03.06.16 13:18Руины античного города оказались "творением" бактерий

25.04.16 13:00Ученые раскрыли секрет "суперспособностей" бактерий

13.01.16 10:11Земля – планета не людей, а бактерий

04.12.15 13:50Соседние обитаемые планеты могут обмениваться бактериями – ученые

10.09.15 20:36Ученый утверждает, что душ вредит здоровью

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 04.07.2017

Закругление верхнее-левое

14:52В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг

14:30В Николаеве маршрутчики требуют поднять плату за проезд до 8 гривен

14:15Правительство хочет упростить процедуру приватизации

14:00Садовий розповів деталі допиту в ГПУ

13:45Пов'язаним з "Приватбанком" особам було видано 190 мільярдів кредитів - Шлапак

13:30Въезд в Украину запрещен 70 российским артистам – Госпогранслужба

13:15В Николаеве этим летом может стартовать сервис вызова такси Uber

13:00Астрономы говорят, что активность Солнца резко упала. Это грозит Земле холодом

12:45Украинский боксер попал в реанимацию после автомобильной аварии в США

12:30Ученые связали эмоции человека с микрофлорой кишечника

12:15Украина увеличила экспорт молочной продукции в Китай на тысячу процентов

12:00Обираючи між РФ та членством у ЄС, Сербія обирає ЄС - прем'єр-міністр

11:45В Николаеве до конца года планируют построить три многоквартирных дома для военных

11:30Подержанные авто, которые произвели в Канаде, с августа будут ввозить в Украину с нулевой пошлиной

11:15Садовый идет на допрос в Генпрокуратуру

11:00Погода в Николаеве на 4 июля

10:45Меркель згадала про Україну у своїй передвиборній агітації

10:30Понад 120 населених пунктів України досі без світла через негоду

10:15Украинский клуб подписал первого французского футболиста в своей истории

10:00"Антисекс": поклонники раскритиковали Ксению Собчак. ВИДЕО

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.06.17 15:011970

Правительство Франции полностью ушло в отставку

20.06.17 15:172130

С 1 июля снижаются минимальные цены на газ

20.06.17 15:252790

Эксперты сообщили, чем опасна черешня

20.06.17 15:381880

Болельщики отомстили вратарю "Милана" за желание покинуть клуб (видео)

Самые читаемые

24.06.17 09:055960

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205780

По волнам воспоминаний…

25.06.17 14:425680

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

25.06.17 16:354250

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама