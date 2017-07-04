Три пляжа Николаевщины попали на «грязную» карту минздрава

04.07.17 18:10Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Минздрав создал интерактивную карту пляжей Украины на которых опасно купаться.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения опубликовал интерактивную карту пляжей, на которых ведомство купаться не рекомендует.

В сообщении отмечается, что качество воды в пределах этих пляжей не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

Карта обновляется каждую неделю.

На данный момент запрещено купаться на:

пляже Водоворот в Деснянском районе Киева;

пляже Правый берег в Запорожье;

пляже Приморского района Мариуполя;

пляжах Стрелка и Чайка в Николаеве;

пляже Радуга в Первомайске.

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