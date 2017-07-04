В Украине впервые за три года появилось лекарство против ботулизма

04.07.17 19:00Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Программа развития ООН предоставила Минздраву сыворотку против ботулизма на 2,5 млн грн Минздрав хочет закупить сыворотки от ботулизма на 20 млн грн.

ПРООН сегодня, 4 июля, передала Министерству здравоохранению гуманитарную помощь в виде партии лекарств против ботулизма. Сыворотки в Украине не было с 2014 года, когда Минздрав запретил российский антитоксин. С того времени в стране новых поставщиков лекарства не появилось. Так, в 2014 году от ботулизма умерли 17 человек, в 2015 – семь человек, в этом году – восьмеро.

Партия лекарств от ПРООН позволит создать запас для немедленного лечения новых случаев заболевания. Сыворотки будут храниться централизовано, а регионы по необходимости будут обращаться за ними в Минздрав. По словам и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, ведомство собирается закупить в этом году лекарства против ботулизма на 20 млн грн. "Мы готовы продолжить нашу поддержку украинцев для обеспечения жизненно необходимыми лекарствами в любой момент, лучшего качества по возможно более низкой цене", – отметил директор ПРООН Янтомас Химстра.

В Минздраве призывают украинцев избегать еды, качество которой неизвестно. К таким продуктам относятся вяленная, соленая и консервированная рыба, поскольку она не проходила термической обработки.

Ранее директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Борис Кобаль заявил, что в 2017 году заболеваемость ботулизмом в Украине не превышает среднестатистические показатели предыдущих лет, но ситуация осложнена отсутствием сыворотки.

Похожие новости

10.06.17 17:00В Николаеве нет сыворотки от ботулизма

31.03.17 20:52В Минздраве хотят запретить российские лекарства

08.01.17 11:26Минздрав отгородился от профессиональных врачей, - нейрохирург

21.03.16 18:21По распоряжению Минздрава на Николаевщине из 9 тысяч больничных коек в стационарах сократят 2000

07.10.14 11:42Минздрав и его Смотрящие

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 04.07.2017

Закругление верхнее-левое

20:00В Украине взлетают цены на колбасу

19:47В Китае обнаружены останки древних людей-великанов

19:39На Николаевщине полицейские продавали паленую водку

19:26Звезда видеохостинга YouTube Стиви Райан скончалась в 33 года

19:14Артем Милевский остался без клуба

19:00В Украине впервые за три года появилось лекарство против ботулизма

18:45На Николаевщине мужчина подрезал старика, который водил через его двор коня

18:374 июля - День судебного эксперта Украины

18:34В Николаевской области в местные бюджеты за полгода собрали 2,2 миллиарда гривен

18:24В Киеве у мужчины отобрали сумку с несколькими миллионами

18:10Три пляжа Николаевщины попали на «грязную» карту минздрава

17:59На видео сняли "всплывший" остров, ставший хитом

17:44Николаевские боксеры-динамовцы стали победителями чемпионата Украины

17:29Юной пианистке из Николаева нужна помощь для участия в Международном конкурсе

17:19ЕС: Олигархи мешают реформам в Украине

15:34Уже на этой неделе правительство выделит 15 млрд грн на субсидии – Гройсман

15:15В Николаевской области падает численность населения

14:52В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг

14:30В Николаеве маршрутчики требуют поднять плату за проезд до 8 гривен

14:15Правительство хочет упростить процедуру приватизации

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.06.17 20:002360

Ученые выяснили, какой продукт спасает от рака

20.06.17 20:142120

Сколько стоит однокомнатная квартира в Николаеве и в других городах Украины

20.06.17 20:292040

Известный политик рассказал, как сделать Украину успешной

20.06.17 20:472600

Гороскоп на 21 июня 2017

Самые читаемые

24.06.17 09:056010

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

25.06.17 14:425910

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 20:205870

По волнам воспоминаний…

25.06.17 16:354550

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама