20.06.17 20:002360
В Украине впервые за три года появилось лекарство против ботулизма
|04.07.17 19:00
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Программа развития ООН предоставила Минздраву сыворотку против ботулизма на 2,5 млн грн
Минздрав хочет закупить сыворотки от ботулизма на 20 млн грн.
Программа развития ООН предоставила Минздраву сыворотку против ботулизма на 2,5 млн грн Минздрав хочет закупить сыворотки от ботулизма на 20 млн грн.
ПРООН сегодня, 4 июля, передала Министерству здравоохранению гуманитарную помощь в виде партии лекарств против ботулизма. Сыворотки в Украине не было с 2014 года, когда Минздрав запретил российский антитоксин. С того времени в стране новых поставщиков лекарства не появилось. Так, в 2014 году от ботулизма умерли 17 человек, в 2015 – семь человек, в этом году – восьмеро.
Партия лекарств от ПРООН позволит создать запас для немедленного лечения новых случаев заболевания. Сыворотки будут храниться централизовано, а регионы по необходимости будут обращаться за ними в Минздрав. По словам и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, ведомство собирается закупить в этом году лекарства против ботулизма на 20 млн грн. "Мы готовы продолжить нашу поддержку украинцев для обеспечения жизненно необходимыми лекарствами в любой момент, лучшего качества по возможно более низкой цене", – отметил директор ПРООН Янтомас Химстра.
В Минздраве призывают украинцев избегать еды, качество которой неизвестно. К таким продуктам относятся вяленная, соленая и консервированная рыба, поскольку она не проходила термической обработки.
Ранее директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Борис Кобаль заявил, что в 2017 году заболеваемость ботулизмом в Украине не превышает среднестатистические показатели предыдущих лет, но ситуация осложнена отсутствием сыворотки.