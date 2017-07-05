Названы привычки, медленно убивающие организм

05.07.17 09:40Сколько просмотров этой статьи14Сколько комментариев этой статьи0

Из-за некоторых привычек, свойственных многим людям, их организм начинает испытывать дефицит витаминов, что связано с развитием негативных физиологических процессов.

Группа ученых выступила на страницах издания Daily Mail, рассказав о том, какие именно привычки могут ухудшить здоровье и приблизить смерть.

«Иногда люди замечают за собой, что чувствуют усталость и слабость. Может казаться, что очевидных причин для этого нет, но на самом деле есть привычки, которые негативно влияют на усвоение витаминов и микроэлементов», — высказалась в связи с этим один из экспертов, доктор Сара Брюер.

В частности, она рассказала, что на усвоение витаминов плохо влияет потребление в больших количествах кофе и чая. Эти напитки содержат хлорогеновую кислоты и танины – компоненты, препятствующие снабжению клеток витаминами. К примеру, кофе ухудшает поглощение железа на 80% (особенно, если употреблять его через час после еды), а чай негативно влияет на усвоение цинка, кальция и магния. Также мешают усваивать витамины в полной мере противозачаточные таблетки. Эти средства могут снизить полезное действие фолиевой кислоты, селена, цинка, витаминов B2, B6, B12,C и E, поступающих в организм с пищей.

Другим типом лекарств, которые могут привести к нехватке витаминов из-за неправильного усвоения, являются антибиотики, — особенно те, название которых начинается на «цеф». Данные препараты препятствуют нормальному всасыванию витамина K, убивают полезные бактерии толстого кишечника, уменьшают свертывание крови и здоровье костей. Антибиотики тетрациклиновой группы мешают организму усваивать кальций из молочных продуктов, что плохо влияет на состояние скелета, кожи, волос и ногтей.

Привычка пользоваться слабительными средствами может привести к настоящему витаминному истощению организма, предупредили медики. Эти препараты действуют так, что пищеварительный тракт просто не успевает выделить из пищи полезные вещества. Для сохранения здоровья и внешнего вида ученые посоветовали не принимать слабительных совсем – вместо этого лучше наладить образ жизни и питание.

Даже постоянное использование солнцезащитного крема, убеждены врачи, может привести к дефициту полезных веществ – конкретно, витамина D и кальция. Людям, которые часто применяют такие кремы, медики порекомендовали есть больше жирной рыбы и яиц.

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Среда, 05.07.2017

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