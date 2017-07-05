В Канаде ребенку выдали медкарту с указанием третьего пола

05.07.17 12:03Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В канадской провинции Британская Колумбия в местной больнице восьмимесячному малышу по имени Сили Атли выдали медицинскую карту, в которой указан «неопределенный» пол.

Отметим, что этот малыш — ребенок трансгендера. Его родитель Кори Доти требует, чтобы все дети получали подобные документы и в будущем сами определяли свой пол.

Надо заметить, что это первый случай, когда ребенку вручили медкарту без указания пола. Кстати, Кери Доти не называет себя мужчиной или женщиной, а по отношению к себе и ребенку употребляет местоимение «они».

Изначально он хотел, чтобы у ребенка не было строчки про пол в документах, но в медицинской карте вместо отметки «мужской» или «женский» стоит «неопределено».

По этой причине у семьи возникли проблемы, поскольку документы зарегистрированы в Британской Колумбии, однако в других регионах страны такую медкарту попросту не примут. В связи с этим Кори Доти намерен оспаривать этот вопрос в трибунале по правам человека.

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