Польза и вред абрикосов для здоровья

Абрикос известен во всем мире, доставляя удовольствие своим ароматом и вкусом. По поводу его Родины до сих пор ведутся споры, но все же считается, что он берет свое начало в Армении. Это обусловлено наличию исторических летописей, в которых имеется связь абрикоса именно с этой страной на Кавказе.

На сегодняшний день этот фрукт выращивается практически во всех уголках мира и уже давно стал популярным и любимым, особенно учитывая его богатый состав, наделяющий абрикос пользой и некоторым вредом. Этот фрукт можно встретить в нескольких видах – в отварном, свежем и сухом, еще дополнительно разделяющимся на несколько подвидов.

Состав абрикоса

Абрикос состоит из сахара – 10,5 процента в 100 граммах, крахмала, дубильных веществ, кислот – лимонной, яблочной и винной, инсулина и пектина. А также он богат витаминами, микроэлементами, минеральными веществами и солями. При их недостатке в организме начинает разрушаться костная система.

Также в абрикосах в изобилии находятся: соли и минералы, способствующие восстановлению нервной системы и обменных процессов.

Калий выводит хлористый натрий, задерживающий в органах лишнюю жидкость. Железо способствует кроветворению и наполнению кислородом.

Кальций помогает крови свертываться, а фосфор с магнием стимулируют обменные процессы, нормализуют щелочной баланс в кишечнике, помогая лучшему всасыванию и усвоению питательных веществ.

Йод стимулирует работу щитовидной железы, оказывая профилактику появления заболеваний, связанных с ней.

Также этот элемент оказывает на организм антихолестериновое и липотропное воздействие. Богатый витаминный состав борется с плохим холестерином, очищая сосуды. Заботится о зрении и в целом о здоровье глаз, помогает в лечении проблем с венозной недостаточностью и атеросклерозом.

Также оказывается положительное влияние на качество кожи, работу ССС и ЖКТ, увеличивая общую сопротивляемость организма. Такой богатый состав способен помочь человеку решить множество проблем со здоровьем.

Польза абрикоса для здоровья

Польза и вред абрикоса всегда находятся рядом, но нельзя отрицать его уникальнейших свойств, не имеющихся ни у одного ближайшего к этому фрукту родственника: Малокровие и болезни ССС являются показанием для употребления этого плода, благодаря огромному количеству в нем железа;

При повышенной температуре тела рекомендуется есть абрикос, а также при появлении сухого кашля. Он помогает создавать мокроту, одновременно выводя ее из организма;

При наличии проблем с пищеварением, стоит употребить несколько плодов для их решения. При этом можно безопасно избавиться от запора;

Употребляя мочегонные препараты, будет не лишним одновременно есть и абрикос, способствующий восстановлению нарушенного баланса в организме. Этот фрукт также является отличным жажда утолителем, заменяющим собой 1 стакан воды;

Благодаря способности этого плода снимать боль, нормализовать кислотность и улучшать деятельность печени с желчным пузырем, народные целители рекомендуют употреблять его при наличии подобных проблем в небольших количествах;

Помимо всего прочего, этот фрукт способен защищать от онкологических заболеваний, болезней мочевыводящих путей и пищевода с горлом. Это возможно благодаря наличию в абрикосах каротина, причем в больших количествах, даже превышающем морковное содержание.

Для восполнения этого элемента, достаточно всего пол стакана сока этого фрукта в свежевыжатом виде;

Абрикос способствует лучшей работе мозга, улучшая память и повышая общую работоспособность. При всем этом огромном количестве положительных моментов, есть и обратная сторона, о которой нельзя не упомянуть.

Вред и противопоказания абрикосов

Есть ряд заболеваний, при которых противопоказано употреблять этот уникальный фрукт:

Это в первую очередь касается диабетиков из-за большого содержания сахарозы.

Гипотиреоз или пониженная работа щитовидки.

Гепатит.

Период лактации у женщин, дабы избежать проблем с животиком у малыша.

Индивидуальная непереносимость, сопровождающаяся аллергической реакцией.

Но даже здоровым людям не стоит усердствовать в употреблении этого плода, так как он располагает гликозидом амигдалином, расщепляющимся в кишечнике, в результате чего образуется кислота, являющаяся настоящим ядом для организма человека.

Результатом такого переедания может быть отравление, поэтому в день рекомендуется съедать не больше 20 грамм.