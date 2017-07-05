Польза и вред абрикосов для здоровья

05.07.17 20:23Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Абрикос известен во всем мире, доставляя удовольствие своим ароматом и вкусом. По поводу его Родины до сих пор ведутся споры, но все же считается, что он берет свое начало в Армении. Это обусловлено наличию исторических летописей, в которых имеется связь абрикоса именно с этой страной на Кавказе.

На сегодняшний день этот фрукт выращивается практически во всех уголках мира и уже давно стал популярным и любимым, особенно учитывая его богатый состав, наделяющий абрикос пользой и некоторым вредом. Этот фрукт можно встретить в нескольких видах – в отварном, свежем и сухом, еще дополнительно разделяющимся на несколько подвидов.

Состав абрикоса

Абрикос состоит из сахара – 10,5 процента в 100 граммах, крахмала, дубильных веществ, кислот – лимонной, яблочной и винной, инсулина и пектина. А также он богат витаминами, микроэлементами, минеральными веществами и солями. При их недостатке в организме начинает разрушаться костная система.

Также в абрикосах в изобилии находятся: соли и минералы, способствующие восстановлению нервной системы и обменных процессов.

Калий выводит хлористый натрий, задерживающий в органах лишнюю жидкость. Железо способствует кроветворению и наполнению кислородом.

Кальций помогает крови свертываться, а фосфор с магнием стимулируют обменные процессы, нормализуют щелочной баланс в кишечнике, помогая лучшему всасыванию и усвоению питательных веществ.

Йод стимулирует работу щитовидной железы, оказывая профилактику появления заболеваний, связанных с ней.

Также этот элемент оказывает на организм антихолестериновое и липотропное воздействие. Богатый витаминный состав борется с плохим холестерином, очищая сосуды. Заботится о зрении и в целом о здоровье глаз, помогает в лечении проблем с венозной недостаточностью и атеросклерозом.

Также оказывается положительное влияние на качество кожи, работу ССС и ЖКТ, увеличивая общую сопротивляемость организма. Такой богатый состав способен помочь человеку решить множество проблем со здоровьем.

Польза абрикоса для здоровья

Польза и вред абрикоса всегда находятся рядом, но нельзя отрицать его уникальнейших свойств, не имеющихся ни у одного ближайшего к этому фрукту родственника: Малокровие и болезни ССС являются показанием для употребления этого плода, благодаря огромному количеству в нем железа;

При повышенной температуре тела рекомендуется есть абрикос, а также при появлении сухого кашля. Он помогает создавать мокроту, одновременно выводя ее из организма;

При наличии проблем с пищеварением, стоит употребить несколько плодов для их решения. При этом можно безопасно избавиться от запора;

Употребляя мочегонные препараты, будет не лишним одновременно есть и абрикос, способствующий восстановлению нарушенного баланса в организме. Этот фрукт также является отличным жажда утолителем, заменяющим собой 1 стакан воды;

Благодаря способности этого плода снимать боль, нормализовать кислотность и улучшать деятельность печени с желчным пузырем, народные целители рекомендуют употреблять его при наличии подобных проблем в небольших количествах;

Помимо всего прочего, этот фрукт способен защищать от онкологических заболеваний, болезней мочевыводящих путей и пищевода с горлом. Это возможно благодаря наличию в абрикосах каротина, причем в больших количествах, даже превышающем морковное содержание.

Для восполнения этого элемента, достаточно всего пол стакана сока этого фрукта в свежевыжатом виде;

Абрикос способствует лучшей работе мозга, улучшая память и повышая общую работоспособность. При всем этом огромном количестве положительных моментов, есть и обратная сторона, о которой нельзя не упомянуть.

Вред и противопоказания абрикосов

Есть ряд заболеваний, при которых противопоказано употреблять этот уникальный фрукт:

Это в первую очередь касается диабетиков из-за большого содержания сахарозы.

Гипотиреоз или пониженная работа щитовидки.

Гепатит.

Период лактации у женщин, дабы избежать проблем с животиком у малыша.

Индивидуальная непереносимость, сопровождающаяся аллергической реакцией.

Но даже здоровым людям не стоит усердствовать в употреблении этого плода, так как он располагает гликозидом амигдалином, расщепляющимся в кишечнике, в результате чего образуется кислота, являющаяся настоящим ядом для организма человека.

Результатом такого переедания может быть отравление, поэтому в день рекомендуется съедать не больше 20 грамм.

Похожие новости

03.07.17 18:29Ученые рассказали, чем опасны гаджеты для детей до 12 лет

25.06.17 21:17Недосып грозит смертельным заболеванием

18.06.17 17:27Польза и вред шелковицы для здоровья

07.06.17 14:38Полезные свойства и противопоказания ягоды вишня

30.04.17 11:19Лечебные свойства орехов: польза и вред кешью

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 05.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:25"Билли Эллиот из Мумбаи": Амир Шах, восходящая звезда балета

21:04США максимально упрощают доставку газа в страны "трех морей", что нанесет ущерб России

20:56Официально: в "Реал" переходит Тео Эрнандес

20:23Польза и вред абрикосов для здоровья

20:09Макрон опустился под воду на атомной подлодке

19:52Николаевская прокуратура «наказала» 15 депутатов-коррупционеров

19:41Ураган перенес огромный элеватор "Нибулона" на 200 метров и перекрыл им железную дорогу

19:29В Швеции проведут музыкальный фестиваль "без мужчин"

19:18Мэр Николаева не явился в суд

19:00Прогноз погоды на завтра в Николаеве

18:49Украина опередила Россию в рейтинге развития

18:30По кибератаке заведено более 500 уголовных дел

18:18Что грозит должникам за коммуналку по новым правилам

18:00Мучительная гибель: житель Тернопольской области упал с дерева на металлический кол

17:46Страшное ДТП в Запорожской области: иномарка влетела в поезд

17:34Полузащитник Денис Гармаш может перейти в "Аль-Ахли"

17:18Россия применила новейшие ракеты против ИГИЛ

16:38Глава Укрзализныци заявил, что пассажирские перевозки убыточны

16:00Сергей Герасименко: «Мы стараемся сделать жизнь и быт наших жильцов комфортными и надеемся, что поможет нам в этом городская власть»

15:35В Одесской области строят храм по образцу ранних христиан

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

21.06.17 23:42400

Уникальное предложение на рынке банковских услуг от Ukrsibbank

22.06.17 07:392370

Гороскоп на 22 июня 2017

22.06.17 08:002990

Украина победила на Каннском фестивале рекламы (видео)

22.06.17 08:132320

22 июня - День скорби и памяти жертв войны в Украине (перечень мероприятий в Николаеве)

Самые читаемые

25.06.17 14:426440

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 09:056300

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205930

По волнам воспоминаний…

02.07.17 11:005620

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама