Ці звички варто набути всім, хто має сидячу роботу

06.07.17 17:30Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Нове дослідження шотландських вчених, опубліковане у Journal of Sports Sciences, засвідчує: нині пенсіонери значно активніші, аніж офісні працівники. Однак є спосіб розрухатись.

  1. Гуляйте по п'ять хвилин щогодини

"Припустімо, що працівник витрачає вісім годин на день у своєму кріслі. Прогулянка впродовж п'яти хвилин кожної години за робочий день забезпечить йому 40-хвилинне навантаження", - каже Лоуренс Плюмей, дієтолог.

  1. Оберіть найдальшу кухню і туалет

Природні потреби вашого тіла вимагають відвідати туалет принаймні два рази на день. Якщо це не так, то є два варіанти: або ви не п'єте достатньо води , або ви утримуєтесь від того, що слід ходити в туалет ."Обираючи ті туалеті, які розташовані на вищому поверсі , а не ті , хто поруч з вашим столом ", -- радить доктор.

3 Стійте в транспорті

Втома, болі в спині, важкі ноги - легко зрозуміти, що пізно ввечері ви особливо прагнете сісти в метро, ​​автобусі, трамваї. Однак краще стояти. Це дозволяє бути більш активним щодня. Також змініть свій щоденний маршрут: виходьте на станцію або зупинку раніше, ніж зазвичай, залишайте свій автомобіль далі, аби пройтися в офіс пішки.

  1. Беріть із собою дві пари взуття

Те, що підходить для офісу, не завжди зручне для піших прогулянок. Тому краще покласти туфлі на шпильки в сумку - і йти пішки. Доктор радить уникати будь-яких аксесуарів чи одягу, що заважать ходити: це надто високі підбори, вузькі брюки

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