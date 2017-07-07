Цены на свинину в Украине бьют рекорды

07.07.17 11:14Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Поголовье животных постоянно сокращается, а африканская чума только ухудшает ситуацию.

За месяц цены на свиней в живом весе в Украине выросли на 10% – до 44-46 грн за кг. Такие подсчеты сделали аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Цены на свинину в Украине еженедельно бьют рекорды, и по состоянию на 16 июня стоимость свиней беконных пород в живом весе составила 44-46 грн/кг, что на 10% выше, чем на конец мая", – отмечают эксперты.

Цены на живых свиней начали расти с конца февраля текущего года. "Сейчас цены на свиней в живом весе составляют 42-47 грн/кг, в зависимости от категории и области, а обрезная полутуша стоит 79-80 грн за кг", – говорят в УКАБ.

Аграрии объяснили, что рекордный рост цен на живца обусловлен рядом факторов, в частности, значительным сокращением поголовья свиней в 2016-2017 гг. "Причинами операторы рынка называют невысокую рентабельность бизнеса и распространение африканской чумы свиней (АЧС)", – добавили в УКАБ.

Согласно официальной статистике, в начале 2015 года общее поголовье в Украине составляло 7,3 млн голов, в 2016 году – 7,1 млн голов, а к началу 2017 года уменьшилось до 6,7 млн голов.

В Полтавской и Одесской областях вспышки АЧС были зафиксированы в конце мая, недавно чуму заметили в Закарпатье. Эксперты прогнозируют, что в текущем году чума останется и может нанести госбюджету Украины более 1,5 млрд грн убытков. Из-за АЧС от импорта украинской свинины уже отказались Молдова, Румыния и Армения.

Похожие новости

20.06.17 11:16В Украине дорожает учеба в вузах, а студентов не хватает

08.04.17 11:38Узнайте какие продукты подорожают в ближайшее время

16.01.17 14:10Украинцев ждет очередной скачок цен на продукты

06.12.15 22:07Перед Новым годом украинцев ждет рост цен на водку и шампанское

20.02.09 16:11Почему дорожает пища?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 07.07.2017

Закругление верхнее-левое

11:52Акция "Николаев без маршрутки" проходит не особо заметно

11:42В Украине начнут выдавать новые водительские права: чего ждать

11:26Яма на ямі: У Миколаєві є вулиця, для якої асфальт – мрія

11:14Цены на свинину в Украине бьют рекорды

10:52Владимир Омелян посетил Николаев: "Ситуация — жесть, одна из худших в Украине по дорогам"

10:41Пассажирский поезд слетел с рельсов в Нью-Йорке

10:22Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:08Вице-мэр Николаева сегодня ездит не на маршрутке, а на самокате.

09:52Посол: Украину не пригласили на саммит из-за ЕС

09:38Сегодня народный праздник — Иван Купала

09:26США поддержали проведение в Нидерландах суда по делу о крушении Boeing МН17

09:09Сутки в АТО

09:00Курс валют на 7 июля

08:49В Снигиревке 2-летний малыш заперся в квартире, пока мать "вышла по делам"

08:31Где сегодня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

08:22«Пройдись пешком» — Сенкевич поддержал идею на один день отказаться от маршруток

08:17Большегрузный транспорт, идущий в Николаев из Херсона, пропускают только через Баштанку

08:00От кибератаки пострадали 10% компьютеров в Украине

 06.07

21:04Яценюк сменил имидж и превратился в брутала

20:47"Человек-паук" Тома Холланда появится в пяти фильмах Marvel

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.06.17 12:002100

В Украине станет меньше торговых сетей: куда исчезают супермаркеты

23.06.17 12:152640

В эпопее с львовским мусором появились хорошие новости

23.06.17 12:262200

В Николаеве нашли трех девочек, которые "заигрались" до глубокой ночи

23.06.17 12:372100

Рада приняла новые меры наказания за жестокое обращение с животными

Самые читаемые

02.07.17 11:007960

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

25.06.17 14:426920

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 09:056680

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:206050

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама