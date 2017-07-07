Ученые доказали пользу шоколада для мозга

07.07.17 18:17Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Он уменьшает риск нейродегенеративных заболеваний.

По мнению группы итальянских ученых, ежедневное употребление шоколада уменьшает риск развития нейродегенеративных заболеваний, передает ScienceAlert. Полный текст исследования был обнародован в журнале Frontiers in Nutrition.

Выводы ученых основаны на результате анализа ряда научных работ. В них они изучили последствий острого и хронического воздействия флавоноидов (растительных полифенолов), которые содержатся в бобах какао, на активность мозга.

В исследовании были задействованы добровольцы, которые употребляли какао или шоколад в малых, а также средних и больших дозах в течение пяти дней или трех месяцев.

В итоге ученые установили, что флавоноиды, которые содержит темный шоколад, благотворно влияют на рабочую память, отвечающую за способность держать в уме информацию, необходимую для решения логических задач.

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Пятница, 07.07.2017

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