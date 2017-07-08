Огурцы: польза и вред для организма

08.07.17 16:18Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Огурец заслуженно считается одним из наиболее полезных овощей, и, видимо, поэтому он пользуется такой популярностью. Не многим известно, что в действительности это «ложная» ягода, которая принадлежит к семейству тыквенных. В настоящее время полезные свойства огурца известны всем. А вот способен ли он принести вред?

Польза огурцов

Нужно знать, что свежие огурцы имеют достаточно много полезных характеристик:

  1. Насыщение организма водой

Дело даже не в том, что в огурцах много воды. В их составе имеется калий, улучшающий поступление воды в ткани и органы. Огурцы свежие, польза и вред которых очевидны, помогают выводить излишки жидкости из организма – благодаря этому их используют как мочегонное средство и эффективный продукт против отеков.

  1. Нейтрализация кислых соединений

Многие кислоты и соединения, которые есть в составе продуктов или образуются организмом, могут негативно влиять на функционирование различных органов. Именно это провоцирует нарушение обменных процессов и отложение камней в почках. Соли, входящие в состав огурцов, способствуют нейтрализации таких соединений – в результате происходит их выведение из организма.

  1. Улучшение работы кровеносной системы и щитовидной железы

Полезные свойства огурцов напрямую связаны с наличием большого количества йода и клетчатки. Именно йод, который не дает разрастаться зобу, является основным источником здоровья щитовидной железы. Помимо этого, данный овощ чрезвычайно полезен для сердца. Регулярное употребление огурцов способствует нормализации содержания холестерина, а это предотвращает развитие патологий сердца и сосудов и способствует оздоровлению кровеносной системы.

  1. Нормализация обменных процессов

Самыми активными веществами, содержащимися в огурцах, являются витамины группы В, натуральные ферменты и клетчатка. Витамины В1 и В2 помогают расщеплять сахара и углеводы. А ферменты, которые присутствуют в клеточном соке, расщепляют твердые составляющие плода.

  1. Укрепление иммунитета

Благодаря наличию витамина С огурцы помогают поддерживать иммунную систему. Однако следует учитывать, что больше всего этого вещества содержится в молодых плодах небольшого размера.

  1. Поддержание хорошего состояния кожи

Большой популярностью пользуются всевозможные маски, отвары и настои из огурца. Это и неудивительно, ведь подобные средства помогают сохранять кожу молодой и красивой.

Вред огурцов

Вредные свойства могут иметь только те плоды, которые выращивались с использованием пестицидов и искусственных стимуляторов. Повышенное содержание нитратов может вызвать отравление, повреждение почек, печени, органов пищеварительной системы. Также не рекомендуется есть много огурцов тем людям, которые должны ограничивать жидкость. При патологиях почек суточная норма этого овоща не должна быть более 100-200 г. Стоит употреблять огурцы разумно и тем, кто желает избавиться от избыточного веса. Конечно, этот овощ смело можно называть низкокалорийным, он прекрасно усваивается и насыщает организм витаминами. Однако употребление большого количества пищи, которая превышает объем желудка, приводит к повышению аппетита. Поэтому так важно регулировать размер порции. Поскольку этот овощ приводит к повышению кислотности желудка, его с осторожностью нужно употреблять людям с язвой или гастритом. Маринованные огурцы, польза и вред которых связаны с их составом, не стоит есть при атеросклерозе и гипертонии. Противопоказаны они и при патологиях печени. Не рекомендуется есть данный продукт в период беременности.

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